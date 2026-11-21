Giai đoạn 2027-2035, Tây Ninh định hướng gắn đào tạo người dân tộc thiểu số với nhu cầu nhân lực của các ngành kinh tế trọng điểm, khu công nghiệp, kinh tế cửa khẩu và khu vực biên giới.

Tỉnh chú trọng phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, mở rộng cơ hội học tập ở các bậc cao đẳng, đại học và sau đại học, từng bước xây dựng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

Định hướng trên xuất phát từ yêu cầu phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu lao động của tỉnh. Tây Ninh hiện có 48 khu công nghiệp, 50 cụm công nghiệp, trong đó 32 khu công nghiệp đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư, 23 cụm công nghiệp đang hoạt động; 33.537 doanh nghiệp đăng ký thành lập, 26.601 doanh nghiệp đang hoạt động cùng 3 khu kinh tế cửa khẩu.

Nhu cầu tuyển dụng lao động khoảng 52.000 người trong năm 2026 và dự kiến tăng lên 70.000 người vào năm 2030, tập trung vào các lĩnh vực: công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics, thương mại, dịch vụ, cơ khí, điện công nghiệp và lao động kỹ thuật.

Nhu cầu này đặt ra yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề, đồng thời mở rộng cơ hội để người dân tộc thiểu số tham gia các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao.

Theo ông Nguyễn Quang Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh, mỗi năm tỉnh phấn đấu tuyển chọn, giới thiệu từ 10-20 người dân tộc thiểu số tham gia đào tạo trình độ cao đẳng, đại học; trong đó, 20-30% người học có năng lực tốt, triển vọng phát triển được lựa chọn đào tạo, bồi dưỡng trở thành lực lượng lao động chất lượng cao, cán bộ nòng cốt phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới.

Tỉnh ưu tiên đào tạo các ngành sức khỏe, công nghệ thông tin, nông nghiệp, tài chính-ngân hàng, đào tạo giáo viên, du lịch và công tác xã hội; đồng thời phấn đấu tăng số người dân tộc thiểu số tham gia đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ, gắn quy mô đào tạo với nhu cầu sử dụng và nguồn ứng viên đủ điều kiện.

Cùng với đào tạo trình độ cao, Tây Ninh chú trọng tư vấn hướng nghiệp, phân luồng, phát hiện và bồi dưỡng học sinh, sinh viên có năng lực; định hướng nghề nghiệp theo nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, nhất là các ngành công nghiệp, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, dịch vụ và khu vực biên giới; tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, hỗ trợ việc làm sau đào tạo, cập nhật dữ liệu học tập, đào tạo và huy động các nguồn lực xã hội, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số.

Tây Ninh hiện có 17 dân tộc thiểu số với 35.589 người, chiếm 1,15% dân số toàn tỉnh. Trong 23.422 người dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động, có 23.126 người từ 15 tuổi trở lên có việc làm.

Tuy nhiên, nguồn nhân lực chủ yếu là lao động phổ thông, nông nghiệp, quy mô hộ gia đình; chỉ có 59 người thuộc nhóm lãnh đạo và 161 người làm nghề có chuyên môn kỹ thuật bậc cao, bậc trung.

Theo ông Nguyễn Quang Thái, người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh hiện nay được tiếp cận bình đẳng với các chương trình giáo dục, đào tạo, hưởng chính sách miễn học phí, hỗ trợ chi phí học tập, tạo điều kiện tìm kiếm việc làm.

Năm học 2025-2026, toàn tỉnh có 10.217 học sinh dân tộc thiểu số, trong đó 565 em học tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh; năm học 2026-2027 có 166 học sinh trúng tuyển cao đẳng, đại học. Giai đoạn 2019-2024, tỉnh đào tạo nghề cho 305 người dân tộc thiểu số, trong đó 66 người thuộc đề án đào tạo nghề riêng cho đồng bào.

Công tác tư vấn, kết nối việc làm được triển khai thông qua cập nhật nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và tổ chức các phiên giao dịch việc làm. Từ đầu năm đến nay, tỉnh ghi nhận 12 đợt tuyển dụng với khoảng 1.967 vị trí việc làm; tổ chức 30 phiên giao dịch, thu hút khoảng 290 lượt doanh nghiệp và trên 5.519 lượt người lao động tham dự.

Toàn tỉnh hiện có 218 giáo viên và 41 cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số đang công tác tại các cơ sở giáo dục, cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc xã biên giới, xã dân tộc thiểu số.

Mặc dù được quan tâm đào tạo và hỗ trợ việc làm, nguồn nhân lực dân tộc thiểu số vẫn thiếu lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao; ngành nghề đào tạo chưa sát nhu cầu các lĩnh vực trọng điểm.

Một bộ phận lao động còn làm việc thiếu ổn định, phụ thuộc sản xuất nông nghiệp, mùa vụ và thị trường địa phương. Đây là thách thức đặt ra đối với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng cơ hội việc làm và đáp ứng yêu cầu phát triển của Tây Ninh trong giai đoạn tới./.

Lạng Sơn dạy nghề, chuyển giao kỹ thuật cho đồng bào dân tộc Lạng Sơn đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt an toàn sinh học cho đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần tăng thu nhập và phát triển kinh tế bền vững.