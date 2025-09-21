Thế giới

Nga miễn nhiệm cựu chỉ huy chiến dịch Ukraine

Thượng tướng Alexander Lapin, từng giữ vai trò chỉ huy các mũi tác chiến quan trọng tại Ukraine, vừa bị miễn nhiệm khỏi quân ngũ và dự kiến đảm nhiệm công tác hỗ trợ cựu chiến binh ở Tatarstan.

Tư lệnh quân đội Nga phụ trách quân khu trung tâm Alexander Lapin tham dự cuộc họp của Tổng thống Nga Vladimir Putin với các tư lệnh quân khu tại Moskva, ngày 15/5/2024. (Ảnh: Sputnik)
Tư lệnh quân đội Nga phụ trách quân khu trung tâm Alexander Lapin tham dự cuộc họp của Tổng thống Nga Vladimir Putin với các tư lệnh quân khu tại Moskva, ngày 15/5/2024. (Ảnh: Sputnik)

Theo Reuters, hãng tin RBC của Nga ngày 21/9 dẫn nguồn tin giấu tên cho biết Thượng tướng Alexander Lapin, chỉ huy cấp cao từng tham gia giai đoạn đầu của cuộc chiến tại Ukraine, đã bị miễn nhiệm khỏi quân ngũ.

Theo hãng tin địa phương Tatar Inform, ông Lapin, 61 tuổi, sẽ được bổ nhiệm làm trợ lý cho người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan, phụ trách công tác hỗ trợ cựu chiến binh và gia đình họ.

Năm 2022, ông Lapin từng chỉ huy Quân khu Trung tâm của Nga và nhóm tác chiến “Trung tâm” tại Ukraine, sau đó bị thủ lĩnh Chechnya Ramzan Kadyrov chỉ trích khi lực lượng Nga rút khỏi thị trấn Lyman của Ukraine.

Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân khu Leningrad, nơi ông cũng chỉ huy nhóm tác chiến “Bắc” tại Ukraine và khu vực biên giới. Đến tháng Tám năm nay, ông bị thay thế bởi Thượng tướng Yevgeny Nikiforov./.

