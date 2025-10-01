Thế giới

Châu Âu

Nga vẫn là nhà cung cấp chính uranium cho các nhà máy điện hạt nhân Mỹ

Theo báo cáo vừa được Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) công bố ngày 30/10, Nga trong năm 2024 vẫn giữ vị thế nhà cung cấp uranium làm giàu lớn nhất cho các nhà máy điện hạt nhân của Mỹ.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo báo cáo vừa được Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ công bố ngày 30/10, Nga trong năm 2024 vẫn giữ vị thế nhà cung cấp uranium làm giàu lớn nhất cho các nhà máy điện hạt nhân của Mỹ (Nuclear Power Plant - NPP) của Mỹ.

Báo cáo chỉ ra: “Bằng các hợp đồng dịch vụ làm giàu uranium với 8 nhà cung cấp, Mỹ đã nhập tổng cộng 15 triệu đơn vị công việc tách đồng vị” (Separative Work Unit - SWU)… Trong đó, SWU có nguồn gốc nước ngoài chiếm: 20% từ Nga, 18% từ Pháp, 15% từ Hà Lan, 9% từ Vương quốc Anh và 7% từ Đức.”

Theo bảng số liệu về các chỉ số SWU kèm theo trong báo cáo, tính đến năm 2024, Nga vẫn giữ vị trí nhà cung cấp nhiên liệu hạt nhân lớn nhất cho Mỹ kể từ năm 2020, thời điểm sớm nhất được đưa vào báo cáo.

Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright thừa nhận Washington buộc phải tiếp tục nhập khẩu uranium làm giàu từ Nga do thiếu năng lực sản xuất trong nước.

Theo lời ông Chris Wright, Mỹ sẽ mở rộng công suất nội địa và trong vài tuần tới sẽ công bố các dự án mới liên quan đến làm giàu uranium./.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo chung tại Căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska (Mỹ) ngày 15/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga mong muốn khôi phục toàn diện quan hệ với Mỹ

Tổng thống Nga Putin hy vọng quan hệ Nga-Mỹ sẽ được khôi phục hoàn toàn, đồng thời khẳng định những bước đầu tiên đã được thực hiện chỉ là khởi đầu cho việc khôi phục toàn diện quan hệ song phương.

(Vietnam+)
#Urani #nhà máy điện hạt nhân Mỹ #Nga-Mỹ Mỹ Nga
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Ukraine bắn lựu pháo bọc thép 2000 trong cuộc xung đột với Nga gần Bahmut, vùng Donetsk. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Liên minh châu Âu tăng cường viện trợ cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) sẽ viện trợ 2 tỷ euro (2,3 tỷ USD) để cung cấp thiết bị bay không người lái (UAV) cho Ukraine, nhằm mở rộng năng lực quân sự của Kiev trong bối cảnh xung đột kéo dài.