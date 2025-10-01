Nga vẫn là nhà cung cấp chính uranium cho các nhà máy điện hạt nhân Mỹ

Theo báo cáo vừa được Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ công bố ngày 30/10, Nga trong năm 2024 vẫn giữ vị thế nhà cung cấp uranium làm giàu lớn nhất cho các nhà máy điện hạt nhân của Mỹ (Nuclear Power Plant - NPP) của Mỹ.



Báo cáo chỉ ra: “Bằng các hợp đồng dịch vụ làm giàu uranium với 8 nhà cung cấp, Mỹ đã nhập tổng cộng 15 triệu đơn vị công việc tách đồng vị” (Separative Work Unit - SWU)… Trong đó, SWU có nguồn gốc nước ngoài chiếm: 20% từ Nga, 18% từ Pháp, 15% từ Hà Lan, 9% từ Vương quốc Anh và 7% từ Đức.”



Theo bảng số liệu về các chỉ số SWU kèm theo trong báo cáo, tính đến năm 2024, Nga vẫn giữ vị trí nhà cung cấp nhiên liệu hạt nhân lớn nhất cho Mỹ kể từ năm 2020, thời điểm sớm nhất được đưa vào báo cáo.



Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright thừa nhận Washington buộc phải tiếp tục nhập khẩu uranium làm giàu từ Nga do thiếu năng lực sản xuất trong nước.

Theo lời ông Chris Wright, Mỹ sẽ mở rộng công suất nội địa và trong vài tuần tới sẽ công bố các dự án mới liên quan đến làm giàu uranium./.

Nga mong muốn khôi phục toàn diện quan hệ với Mỹ Tổng thống Nga Putin hy vọng quan hệ Nga-Mỹ sẽ được khôi phục hoàn toàn, đồng thời khẳng định những bước đầu tiên đã được thực hiện chỉ là khởi đầu cho việc khôi phục toàn diện quan hệ song phương.