Nghệ An: Thấy nạn nhân cuối cùng vụ ôtô đâm nhiều xe máy rơi xuống sông

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Vạn An (tỉnh Nghệ An) cho biết sau nhiều giờ tích cực tìm kiếm đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 14/7, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người chết, 3 người bị thương trên Quốc lộ 46 (đoạn qua khối Ba Hà, xã Vạn An) chiều 13/7.

Cụ thể, thi thể anh T.H.S (35 tuổi, quê ở Hà Tĩnh) được tìm thấy cách vị trí gặp nạn ban đầu khoảng 200m về phía hạ lưu.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 13/7, ôtô con 37A-348.XX do anh Trần Hữu Ba (37 tuổi, trú tại xã Vạn An) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 46 (theo hướng Vạn An-Thành Vinh) khi đến cầu Thiên Đường (khối Ba Hà, xã Vạn An) thì bất ngờ mất lái, đâm vào nhiều xe máy bên đường; trong đó có xe của anh Đ.Đ.C (32 tuổi, ngụ xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An) đang chở vợ, con và cháu.

Trên xe anh Ba có anh Trần Văn Trung (35 tuổi, trú xã Vạn An) và anh T.H.S (35 tuổi, quê ở Hà Tĩnh).

Sau cú va chạm mạnh, ôtô tiếp tục húc bay lan can cầu và lao xuống sông Cụt. Vụ tai nạn khiến anh Đ.Đ.C tử vong. Anh Ba, vợ và con anh Đ.Đ.C bị thương nặng. Cháu của anh Công (7 tuổi) và anh T.H.S mất tích khi chiếc ôtô rơi xuống sông.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút ngày 13/7, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể bé trai. Thi thể anh T.H.S cũng được tìm thấy sau đó./.

