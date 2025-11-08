Nghệ An triển khai 24 dự án trọng điểm giai đoạn 2026-2030

Tỉnh Nghệ An xác định giai đoạn 2026-2030 sẽ tập trung triển khai 24 dự án trọng điểm, gồm các dự án sử dụng vốn đầu tư công và các dự án kêu gọi đầu tư xã hội hóa, nhằm tạo bước đột phá trong phát triển hạ tầng, công nghiệp và dịch vụ.

Trong danh mục đầu tư công, tỉnh lựa chọn 9 dự án hạ tầng trọng điểm sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, tiêu biểu như: đường cao tốc Hà Nội-Vientiane, đoạn Vinh-Thanh Thủy (Nghệ An); nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 7 đoạn Đô Lương (Km36) - Nậm Cắn (Km224); nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 48; đê chắn sóng Cảng nước sâu Cửa Lò; Đầu tư kết cấu hạ tầng đấu nối trọng điểm trong Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ…

Các công trình này có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện mạng lưới giao thông, thủy lợi, đô thị; tăng cường kết nối vùng, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh. Khi hoàn thành, các dự án sẽ mở ra không gian phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Song song với đó, Nghệ An kêu gọi đầu tư xã hội hóa vào 15 dự án lớn trong các lĩnh vực giao thông, công nghiệp, năng lượng, dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa và du lịch.

Nổi bật là các dự án: Nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh đạt tiêu chuẩn sân bay cấp 4E; xây dựng mới cảng nước sâu Cửa Lò; hình thành cụm cảng Nghi Sơn-Đồng Hồi; xây dựng Nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập.

Trong lĩnh vực văn hóa-xã hội, tỉnh thu hút đầu tư xây dựng không gian văn hóa Làng Sen; khu liên hợp thể thao vùng Bắc Trung Bộ và Trung tâm huấn luyện thể thao thành tích cao; trung tâm hội nghị, sự kiện văn hóa đa chức năng; hệ thống trường đại học tư thục, trường trung học phổ thông quốc tế, bệnh viện tư nhân; cùng các khu đô thị, nhà ở xã hội, khu du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái, sân golf và khách sạn 5 sao.

Việc triển khai đồng bộ các dự án sẽ hình thành hệ sinh thái đầu tư toàn diện, kết nối giữa công nghiệp, logistics, năng lượng, đô thị, du lịch và giáo dục.

Đặc biệt, các dự án quy mô lớn như Cảng nước sâu Cửa Lò, Trung tâm logistics và Khu công viên công nghệ thông tin được xem là động lực quan trọng, góp phần đưa Nghệ An trở thành điểm đến chiến lược của các nhà đầu tư trong và ngoài nước./.

