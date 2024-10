Khi chưa thể tái lắp cầu phao Phong Châu do dòng nước chảy xiết, Binh chủng Công binh nghiên cứu tổ chức phà thay thế, chỉ chở người dân đi xe máy, đi bộ qua sông.

Do nước lũ ở thượng nguồn đổ về, mực nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy lớn nên Lữ đoàn 249 tạm thời cắt cầu phao từ 18h chiều 1/10 cho đến khi có thông báo mới. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Tại Hội nghị giao ban công tác tháng 9 diễn ra ngày 3/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương đã yêu cầu Binh chủng Công binh nghiên cứu tổ chức phà thay thế khi chưa thể tái lắp cầu phao Phong Châu, Phú Thọ.

Hội nghị được kết nối trực tuyến với điểm cầu phao tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Nhấn mạnh tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Binh chủng Công binh căn cứ vào tình hình thực tế lưu tốc dòng chảy, tiến hành lắp đặt cầu phao trong điều kiện cho phép để phục vụ người dân đi lại.

Trước mắt, khi chưa thể tái lắp cầu phao do dòng nước chảy xiết, Binh chủng Công binh nghiên cứu tổ chức phà thay thế, chỉ chở người dân đi xe máy, đi bộ qua sông, chú ý về công tác an toàn, gia cố hai thành phà quân đội, cho canô đẩy để chuyên chở.

Lực lượng chức năng ra thông báo, quy định thời gian, số lượng người và phương tiện được phép đi phà. Lực lượng quân đội phối hợp các lực lượng công an, thanh tra giao thông đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân; xây dựng phương án có canô trực 24/24 giờ để ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra…

Bộ trưởng cũng yêu cầu Lữ đoàn 126, Quân chủng Hải quân phải nghiên cứu kỹ thực tế, đặc biệt là áp dụng kinh nghiệm tìm kiếm người gặp nạn ở các địa phương khác, nỗ lực quyết tâm cao nhất để tìm kiếm người mất tích nhằm an ủi, động viên người dân có người thân gặp nạn.

Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, Bộ Quốc phòng sẽ hỗ trợ tối đa cho tỉnh Phú Thọ nhằm sớm tìm kiếm số nạn nhân mất tích còn lại và trục vớt cầu.

Sau hai ngày đi vào hoạt động, đến 18 giờ ngày 1/10, lực lượng chức năng đã phải tạm dừng hoạt động cầu phao bắc qua sông Hồng nối huyện Tam Nông với Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ) do nước sông Hồng lên cao, nhiều cây cối, vật cản trôi mắc vào cầu phao gây áp lực quá mức cho cầu, không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Trước đó, sáng 29/9, Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) đã hoàn thành việc bắc cầu phao PMP 60 tấn, cách cầu Phong Châu bị sập do cơn bão số 3 gây ra khoảng 400m về phía hạ lưu sông Hồng./.

