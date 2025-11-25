Người dân Hải Phòng hướng về đồng bào vùng lũ

Những ngày này, hàng triệu trái tim người dân thành phố Hải Phòng đang hướng về đồng bào vùng bị ảnh hưởng của bão, lũ ở miền Trung.

Mỗi người dân thành phố Cảng, bằng sự đóng góp nhỏ bé của mình, mong muốn góp phần giúp đỡ, làm vơi bớt khó khăn của đồng bào vùng lũ lụt.

Ngay khi nhận được thông tin về lũ lụt ở các tỉnh miền Trung, cùng với sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thành phố Hải Phòng, các nhóm thiện nguyện của thành phố như: Tâm Thiện, Loa kèn trắng, quán cơm thiện nguyện, SOS An Lão, Chung chí hướng, cứu trợ thiên tai, thiện nguyện vì trái tim… đã phát động các thành viên chung tay ủng hộ đồng bào bị lũ lụt.

Đến nay, từ các điểm tập kết hàng ủng hộ cứu trợ người dân vùng lũ, hàng trăm tấn hàng các loại gồm nước, bánh kẹo, đường sữa, bánh ăn nhanh, quần áo, chăn màn, gạo, mì tôm… đã được vận chuyển đến với người dân vùng lũ.

Các nhu yếu phẩm do người dân ủng hộ được vận chuyển bằng xe tải, xe container, trên những chuyến bay 0 đồng trong thời gian sớm nhất.

Các tình nguyện viên sắp xếp hàng ủng hộ để vận chuyển cho người dân vùng lũ. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Trước những mất mát, đau thương do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung, gia đình anh Đỗ Đức Khôi, số 10 phố Đinh Nhu, phường An Biên đã dành hẳn tầng 1 của gia đình làm nơi tập kết, tiếp nhận, trung chuyển các nhu yếu phẩm của người dân ủng hộ.

Anh Khôi mong muốn người dân vùng lũ sẽ được nhận các nhu yếu phẩm thiết yếu nhanh và kịp thời nhất. Không chỉ gia đình anh Khôi, hơn 10 hộ gia đình ở ngõ 10, phố Đinh Nhu đã dành toàn bộ đường đi chung của cả ngõ phố để làm nơi để tiếp nhận, tập kết hàng hóa ủng hộ cho người dân vùng lũ.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Trưởng nhóm thiện nguyện Tâm Thiện chia sẻ, ngay khi nhận được thông tin ảnh hưởng mưa lũ ở các tỉnh miền Trung, nhóm Tâm Thiện đã kết nối với toàn bộ các nhóm thiện nguyện ở Hải Phòng, các nhà hảo tâm chung tay quyên góp đồ dùng, nhu yếu phẩm thiết yếu gửi đến người dân vùng lũ.

Khi gom đủ một xe hàng hoặc 1 chuyến bay, nhóm sẽ vận chuyển ngay chuyển đến đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng thiên tai. Đến nay, nhóm đã chuyển được 20 chuyến, trung bình mỗi chuyến khoảng 15-20 tấn hàng hóa bằng xe tải, container hoặc chuyến bay 0 đồng.

Tại các địa phương bị ảnh hưởng do mưa lũ, còn có khoảng 30 tình nguyện viên của các nhóm thiện nguyện ở Hải Phòng đang trực tiếp có mặt để tiếp nhận và chuyển các nhu yếu phẩm cho người dân.

Mới đây, ngày 24/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ năm 2025, phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái cùng chung tay chia sẻ với nhân dân vùng mưa lũ.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị phân công thành phố Hải Phòng trực tiếp hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã đến thăm hỏi, động viên và trao 40 tỷ đồng tiền mặt, nhiều loại thuốc men, vật tư y tế quan trọng cho Đắk Lắk để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Đến nay, Hải Phòng đã hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 50 tỷ đồng tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm; phát động toàn thành phố ủng hộ mọi nguồn lực để cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai./.

