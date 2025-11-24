Nghĩa tình của người dân Đà Nẵng gửi đến đồng bào vùng lũ

Trong những ngày mưa lũ ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt tại các tỉnh Nam Trung Bộ, dù còn khó khăn do mưa lũ nhưng người dân Đà Nẵng vẫn tất bật xuyên đêm gói bánh chưng, tiếp nhận từng chai nước, hộp sữa, bánh, cùng quần áo và thuốc để mang đến đồng bào vùng rốn lũ.

Những chuyến xe nghĩa tình

Đoàn xe này vừa lăn bánh, đoàn xe khác đã bắt đầu chất hàng mang theo nghĩa tình của người dân Đà Nẵng. Các đoàn xe khẩn trương lên đường hướng về đồng bào vùng thiên tai.

Tại rốn lũ Đại Lộc (Đà Nẵng), vợ chồng anh Lê Hoàn Thiên cùng người dân địa phương tất bật tiếp nhận và đóng gói hàng cứu trợ gửi đến vùng lũ Đắk Lắk.

Trong căn nhà nhỏ của hai vợ chồng anh Thiên, khoảng 20 tấn nhu yếu phẩm gồm gạo, màn, quần áo, thịt, trứng luộc, mỳ tôm, thuốc men… được mọi người phân loại, chia theo từng phần cụ thể để khi xe vào đến nơi có thể cấp phát ngay cho người dân; cùng với 20 triệu tiền mặt hỗ trợ nhân dân mua sắm cây giống, vật nuôi, đồ dùng thiết yếu sau lũ.

Anh Thiên chia sẻ chỉ sau 2 ngày chuẩn bị, đến 19 giờ ngày 22/11, chuyến xe đầu tiên đã lăn bánh, mang theo nghĩa tình của người dân Đại Lộc hướng về đồng bào vùng thiên tai. Sáng 23/11, chuyến xe thứ hai tiếp tục xuất phát, nối dài tấm lòng “lá rách ít đùm lá nhiều."

Chia sẻ về hành trình này, anh Thiên xúc động: “Đại Lộc vừa trải qua mưa lũ, may mắn thiệt hại không quá lớn. Chúng tôi thấu hiểu nỗi khổ mà người dân Đắk Lắk đang gánh chịu. Nhìn những hình ảnh từ vùng lũ, thật sự không cầm được nước mắt. Chúng tôi chỉ mong gửi đi một chút hơi ấm với tâm niệm luôn bên nhau dù ở nơi đâu, giúp mọi người vượt qua những ngày gian khó."

Tại các điểm tập kết hàng cứu trợ, những chiếc xe nối nhau chở đầy hàng hóa ra vào liên tục. mỳ tôm, nước uống, thuốc cảm sốt, băng gạc và nhiều vật dụng thiết yếu… tất cả đều chung một tấm lòng hướng về đồng bào vùng lũ.

Các địa phương phía Nam thành phố Đà Nẵng như: Hội An, Bàn Thạch, Tam Kỳ, Hương Trà, Chiên Đàn, Tam Anh... cũng triển khai đợt vận động ủng hộ nhu yếu phẩm, áo quần và tiền mặt để chuyển về vùng lũ san sẻ gian khó với đồng bào.

Tại phố cổ Hội An, nơi vừa trải qua chuỗi ngày lũ chồng lũ, ở điểm tập kết cứu trợ, người Việt, người nước ngoài đứng thành hàng dài, chuyền tay nhau từng thùng mì, nước sạch, quần áo ấm… để kịp đưa lên xe trong rạng sáng. Một tình nguyện viên lớn tuổi cho biết: “Nhà tôi mới dọn dẹp xong lớp bùn, nhưng nhìn cảnh đồng bào bị cô lập, chịu đói rét… không đi sao được."

Chỉ trong một đêm, hơn 5 tấn nhu yếu phẩm đã được chuẩn bị và gửi thẳng vào Đắk Lắk. Những chuyến xe đầu tiên lăn bánh xuyên đêm đến với đồng bào vùng lũ mang nặng nghĩa tình của người dân Đà Nẵng.

Nghĩa đồng bào

Tại xã Hà Nha, phong trào quyên góp ở thôn Đông Phước và Dục Tịnh diễn ra trong bầu không khí ấm áp. Người góp gạo, mỳ tôm, người gửi chút tiền tích góp. Tất cả gom lại thành “Chuyến xe nghĩa tình” hướng về Bình Định và Phú Yên (cũ).

Ông Nguyễn Vĩnh Diễn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hà Nha cho biết, hai thôn đã đóng góp 1 tấn gạo, 400 thùng mỳ tôm, hơn 24,5 triệu đồng cùng các nhu yếu phẩm khác.

“Trong lũ vừa qua, người Hà Nha chúng tôi nhận được rất nhiều sự hỗ trợ. Vì vậy khi nghe tin đồng bào nơi khác gặp nạn, ai cũng muốn góp một phần nhỏ, như cách trả lại nghĩa tình."

Dẫu đã quen cảnh “sống chung với lũ” từ nhỏ, chị Dương Thị Phương (thôn Mỹ Tân, xã Vu Gia) vẫn không kìm lòng được khi xem tin tức về lũ lụt ở Phú Yên (cũ), Gia Lai, Đắk Lắk…

Từ sáng sớm, chị Phương cùng nhiều phụ nữ thôn Mỹ Tân chung tay gói 300 đòn bánh tét. Người góp nếp, người góp củi, ai có công góp công, ai có tiền góp tiền. Giữa những gương mặt lam lũ, từng bàn tay thoăn thoắt gói bánh lại hiện lên tinh thần "tương thân tương ái."

Chị Phương tâm sự, chị trải qua rồi nên rất thấm thía, thấu hiểu những khổ cực mà người dân vùng lũ đang gánh chịu. Thôi thì "lá lành đùm lá rách," mỗi người một chút gửi đồ hỗ trợ cho đồng bào…

Xếp hàng cứu trợ lên xe tải để chở vào cứu trợ người dân vùng lũ. (Ảnh minh họa. Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Bên cạnh bánh tét, bà con trong xã còn quyên góp gạo, mỳ tôm, sữa, bánh mỳ, lương khô, mì chính, nước mắm và nhiều loại nhu yếu phẩm khác. Chuyến xe cứu trợ từ xã Vu Gia sẽ đi Phú Yên (cũ) mang theo tấm lòng của người dân nơi rốn lũ gửi đến đồng bào đang gặp khó khăn.

Ở xã Chiên Đàn, nhóm “Kết nối yêu thương” đang hối hả gói bánh chưng. Mỗi nếp lá, mỗi nắm gạo được gói bằng cả sự chân thành. Ban đầu dự kiến chỉ 1.000 chiếc, nhưng sự chung tay của người dân đã nâng con số lên 2.000 bánh.

Anh Nguyễn Văn Nhật, thành viên của nhóm chia sẻ: “Người dân ủng hộ nhiều hơn chúng tôi dự kiến. Ai cũng mong có chút gì gửi vào vùng lũ để đồng bào kịp có bữa ăn ấm bụng."

Ngày 23/11, đoàn xe chở bánh chưng rời xã, vượt qua những cung đường còn sình lầy để đến với người dân Đắk Lắk, Gia Lai.

Chuyến xe của nhóm thiện nguyện Duy Xuyên và những người bạn (xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng) lăn bánh, chở theo nồi niêu, xoong chảo, gia vị, bếp… hướng về “tâm lũ” tỉnh Đắk Lắk.

Từ quỹ “bếp ăn 0 đồng” đã duy trì suốt nhiều năm, khi thấy người dân oằn mình giữa dòng nước dữ, anh Lê Văn Vĩnh và các thành viên đã khẩn trương lên đường. Sợ cảnh mất điện, thiếu nước giữa mùa mưa, nhóm anh Vĩnh còn cẩn thận mang theo máy nổ để bơm nước nấu ăn. Được chính quyền xã Hòa Mỹ (Đắk Lắk) cho mượn nhà họp thôn cao ráo làm điểm đặt bếp, 16 thành viên trong nhóm bắt tay vào việc. Người rửa rau, người nhóm lửa, người nêm nếm… tất bật không ngơi tay chỉ với mong muốn mang đến người dân từng hộp cơm, từng bát bún nóng ấm lòng giữa ngày lũ.

Anh Lê Văn Vĩnh cho biết nhóm vào đây nấu 3 ngày rồi, dự kiến nấu đến thứ Năm tuần sau, khi người dân tạm ổn định cuộc sống sẽ trở về. Mỗi ngày, nhóm nấu hai bữa, tổng cộng gần nghìn suất. Riêng ngày 23/11, nhóm chuẩn bị 1.200 phần ăn cho bữa trưa và chiều. Trên thùng xe, nhóm còn chở theo cả xuồng phao để kịp vào những điểm nước ngập sâu. Sáng nay nước đã rút, xe tải đã có thể vào tận nơi trao trực tiếp cho người dân.

Theo anh Vĩnh, rau củ được anh em chung tay hỗ trợ, còn thịt lợn là nhóm mua ngay tại xã Hòa Mỹ rồi nhờ người dân hỗ trợ sơ chế tại chỗ. Cơm, canh, đồ ăn sau khi nấu xong đều được chia vào hộp, sắp xếp từng phần gọn gàng trước giờ lên đường. Hai ngày đầu, nhóm phải dùng ca nô để đưa thức ăn vào những điểm ngập sâu. Hôm nay nước đã rút, việc tiếp cận người dân dễ dàng hơn.

Từ điểm bếp đặt tại xã Hòa Mỹ, nhóm lại miệt mài chuyển đồ ăn vào các thôn ngập sâu của xã Hòa Thịnh. Cứ thế, những suất ăn nóng hổi vượt qua những đoạn đường lầy lội, len lỏi vào từng mái nhà giữa tâm lũ, mang theo tình người, sự sẻ chia và niềm tin để người dân thêm vững vàng trong những ngày khó khăn. Mỗi khi trao tận tay người dân một suất ăn nóng, các thành viên lại nghe những câu cảm ơn nghẹn ngào, đầy xúc động. Với họ, đó chính là động lực để tiếp tục đứng bếp từ tinh mơ đến tối muộn.

Từ mảnh đất nhiều lần oằn mình trong thiên tai, mưa lũ, tấm lòng sẻ chia một lần nữa được thắp lên. Người dân Đà Nẵng hướng về Đắk Lắk, Gia Lai bằng tất cả tình thương và mong mỏi bình yên sớm trở lại./.

