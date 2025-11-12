Người dân Lai Châu liều mình đi qua cầu cạn nứt gãy

Nghiên cứu phương án làm cầu cạn cao tốc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Phương án làm cầu cạn tại dự án đường cao tốc giảm diện tích giải phóng mặt bằng, hỗ trợ thoát lũ và giảm thiểu nhu cầu cát đắp và sử dụng vật liệu khai thác từ tự nhiên.
Mặc dù cầu cạn trên tuyến ĐT128 có nhiều vết nứt, sụt lún nhưng người dân vẫn liều mình đi qua vì đây là tuyến đường duy nhất nối trung tâm xã Sìn Hồ, Tủa Sín Chải với Quốc lộ 12 tỉnh Lai Châu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại tinh thần quyết tâm cao, cương quyết tuyên chiến, làm quyết liệt, bài bản chống nạn khai thác IUU để quyết tâm gỡ "Thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lóng Sập Đinh Thị Hường cho rằng cần nhấn mạnh thêm ở nội dung đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường, nhất là thu gom, phân loại rác thải ngay từ đầu nguồn.
Thủ tướng đề nghị các tỉnh thống kê đầy đủ, chính xác nhu cầu hỗ trợ về lương thực, kịp thời hỗ trợ chỗ ở, lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị thiệt hại chưa thể khôi phục sản xuất.
Tư duy “bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trung tâm” phản ánh bước hoàn thiện trong cách tiếp cận phát triển bền vững của Việt Nam - mô hình phát triển dựa trên ba trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường.
Sau tai nạn giao thông, lực lượng chức năng di dời phương tiện và đến 13h15 ngày 12/11, cao tốc La Sơn – Hòa Liên được thông xe trở lại, tiếp tục lưu thông tạm 1 làn và cấm xe tải, xe khách lớn.
Từ ngày 10/11 đến 31/12, thành phố Đà Nẵng tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự với 5 hội đồng, 13 đoàn khám tại 23 điểm cho hơn 4.600 công dân chuẩn bị nhập ngũ.
Thành phố Hà Nội triển khai dự án gần 870 tỷ đồng nhằm bổ cập nước từ sông Hồng cho sông Tô Lịch, cải thiện ô nhiễm, chống úng ngập và hình thành tuyến kênh cảnh quan đô thị dài 7km.
Từ ngày 11/11/2025, người dân có thể nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trên VNeID để làm sạch dữ liệu đất đai, thay vì nộp trực tiếp bản photocopy cho cơ quan nhà nước.
Đường tỉnh ĐT.852B bị hư hỏng nghiêm trọng, xuất hiện nhiều hố to, đọng nước khiến người đi xe môtô mò mẫm đi qua, có khi xe bị chết máy nên cả người và xe "chôn chân" giữa đường.
Chiều dài khu vực sạt lở bờ biển xã Long Phụng lên tới 1km, rộng 50 mét; đáng chú ý, sạt lở ăn sâu vào đất liền làm tuyến đường bêtông nối Khu dịch vụ Trùng Dương-Trạm Biên phòng Đức Lợi hở hàm ếch.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa ủng hộ ngành giáo dục tỉnh Cao Bằng 17.825 bản sách giáo khoa với tổng giá trị 315 triệu đồng cho các trường bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 và 11.
Đến 1 giờ ngày 14/11, bão trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Đài Loan, sức gió dưới cấp 6, suy yếu dần thành một vùng áp thấp, di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h.
Về tác nhân gây ngộ độc, kết quả xét nghiệm từ các mẫu bệnh phẩm của nạn nhân điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định ghi nhận có vi khuẩn Salmonella enteritidis và Salmonella spp.
Sau phản ánh trên mạng xã hội, Công an phường Ô Chợ Dừa kiểm tra, phát hiện cơ sở Royal Hostel hoạt động khi chưa đủ điều kiện an ninh trật tự và có nhiều vi phạm khác trong kinh doanh lưu trú.
Đảng viên và nhân dân Cà Mau đề xuất nhiều nội dung cụ thể nhằm làm sâu sắc thêm một số nội dung trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV và phản ánh tình hình thực tiễn địa phương.
Vào các khung giờ cao điểm (từ 6 giờ 30 đến 8 giờ và từ 17 giờ đến 18 giờ 30), lượng xe qua cầu Chương Dương tăng mạnh khiến các tuyến đường lân cận rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.
Theo Tiến sỹ Phạm Thị Thanh Loan dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV là một tài liệu toàn diện, sâu sắc, phản ánh tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị cao của Đảng.
Cơ quan chức năng yêu cầu các chủ hồ chứa triển khai ngay việc thông báo, cảnh báo bằng còi hú và loa phát thanh cho vùng hạ du; đồng thời theo dõi chặt chẽ lưu lượng đến hồ, mực nước trên các sông.
Nhiều ý kiến đại biểu bày tỏ quan tâm đến quy định phạm nhân có quyền được hiến mô, bộ phận cơ thể; được hưởng chế độ, chính sách theo quy định pháp luật về hiến mô.
Bão Fung-wong gây lũ lụt nghiêm trọng tại một số khu vực thuộc huyện Nghi Lan, mực nước dâng cao đến cổ, khiến lực lượng quân đội phải triển khai công tác cứu hộ khẩn cấp những người dân bị mắc kẹt.
Hồi 10 giờ ngày 12/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.
Sau sự cố vỡ hồ chứa nước khiến 1 người tử vong và hàng trăm hộ dân thiệt hại, Công ty Trang Trại Việt vẫn chưa hoàn thành việc tháo cạn, khắc phục các ao hồ theo yêu cầu của chính quyền địa phương.
Sau khi bão số 13 gây thiệt hại nặng nề, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chủ động triển khai khắc phục, đồng thời kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 200 tỷ đồng để sớm ổn định đời sống nhân dân và khôi phục sản xuất.
Chỉ hơn 1 giờ đồng hồ sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Thành, Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp một người Pháp gốc Việt tìm lại người cô ruột sau nhiều năm mất liên lạc.
Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hùng là người nước ngoài duy nhất được thành phố Saint Petersburg trao huy hiệu danh dự “Vì những công lao đặc biệt trong hợp tác quốc tế.”
Tỉnh Ninh Bình đã và đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), hướng tới nghề cá bền vững và có trách nhiệm.
Hai xe container đi ngược chiều đã xảy ra va chạm. hiện trường cho thấy cả hai xe nằm chắn ngang đường, khiến giao thông hai chiều trên tuyến 12A lên Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo bị tê liệt.
Sáng 12/11/2025, tại Hà Nội, Tổng Bí Thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (14/11/1945-14/11/2025) và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ Nhất của ngành.
Bộ Chính trị yêu cầu khởi công một số dự án quan trọng quốc gia trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng, hạ tầng và các dự án sử dụng vốn đầu tư công lớn từ đầu năm 2026.
Sở Công Thương Đồng Nai đã có văn bản đề nghị các ban ngành liên quan thống nhất giải pháp xử lý vướng mắc liên quan đến trách nhiệm và kinh phí di dời hạ tầng điện thuộc dự án đường ĐT.753.