Người dân Lai Châu liều mình đi qua cầu cạn nứt gãy

Mặc dù cầu cạn trên tuyến ĐT128 có nhiều vết nứt, sụt lún nhưng người dân vẫn liều mình đi qua vì đây là tuyến đường duy nhất nối trung tâm xã Sìn Hồ, Tủa Sín Chải với Quốc lộ 12 tỉnh Lai Châu.

Nguyễn Oanh
ttxvn-lai-chau-2-263.jpg
Cầu cạn tại Km10 + 300 trên tuyến ĐT128 kết nối trung tâm xã Sìn Hồ, Tủa Sín Chải với Quốc lộ 12 của tỉnh Lai Châu sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
ttxvn-lai-chau-7-5077.jpg
Chân cầu đã bị xói mòn, trơ móng. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
ttxvn-lai-chau-5-6684.jpg
Vệt sạt lở lớn để lộ chân cầu trơ ra. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
ttxvn-lai-chau-3-2941.jpg
Những trụ móng cầu đã bị sạt lở. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
ttxvn-lai-chau-6-914.jpg
Nhiều mối cầu đã hở khe lớn, vết nứt xuất hiện dài ở cầu cạn tại Km10 + 300 trên tuyến ĐT 128. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN).
ttxvn-lai-chau-4-8783.jpg
Người dân di chuyển qua những điểm nứt gãy của mặt cầu. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
ttxvn-lai-chau-1-8508.jpg
Người dân Tủa Sín Chải liều mình băng qua cầu cạn nứt gãy. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
