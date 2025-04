Người dân Mỹ đổ xô đi mua ôtô và xe tải do lo ngại thuế quan

Theo các đại lý ôtô và các phân tích, nguồn cung xe mới và xe đã qua sử dụng tại Mỹ đang giảm nhanh chóng khi người tiêu dùng đổ xô mua ôtô và xe tải trước khi giá có thể tăng do thuế quan.

Theo Cox Automotive, với tốc độ bán hiện tại, lượng xe mới tồn kho chỉ đủ bán trong 70 ngày, giảm mạnh so với mức 91 ngày vào đầu tháng Ba. Tương tự, lượng xe cũ tồn kho, vốn đã ở mức thấp, cũng chỉ đủ bán trong 39 ngày, giảm 4 ngày so với trước đó.

Ông Jonathan Smoke, nhà kinh tế trưởng của Cox, cho biết người tiêu dùng đang cố mua xe trước khi thuế quan đối với hàng nhập khẩu được áp dụng. Ông cho biết mức giảm nguồn cung nói trên là một trong những mức giảm lớn nhất trong nhiều năm qua.

Chuyên gia này chia sẻ doanh số bán xe mới đang cao hơn 22% so với tốc độ (đã được điều chỉnh theo mùa) trong năm ngoái và tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trên thị trường xe đã qua sử dụng, Cox ước tính doanh số "tăng mạnh," với mức tăng 7% tính đến thời điểm hiện tại của năm nay so với năm 2024.

Doanh số bán tăng là tín hiệu tốt cho ngành ôtô, nhưng có ý kiến lo ngại rằng doanh số bán hàng có thể bị đình trệ khi các nhà sản xuất ôtô và đại lý bán hết hàng tồn kho không chịu thuế.

Công ty tư vấn ôtô Telemetry dự đoán chi phí sản xuất, phụ tùng và các yếu tố khác tăng cao hơn sẽ khiến doanh số cả năm giảm hơn 2 triệu chiếc ở Mỹ và Canada.

Giới phân tích cho rằng các nhà sản xuất ôtô và nhà cung cấp có thể chịu được một phần chi phí gia tăng, nhưng họ cũng được dự đoán sẽ chuyển chi phí sang cho người tiêu dùng Mỹ, từ đó làm giảm doanh số bán hàng./.

