Người dùng iPhone có thêm công cụ mới chống cuộc gọi làm phiền

Người dùng iPhone nay có thể đối phó tốt hơn với nạn cuộc gọi rác nhờ một công cụ “người gác cổng ảo” mới, giúp sàng lọc các cuộc gọi đến từ số lạ.

Đây là một trong nhiều tính năng mới được Apple ra mắt cùng bản cập nhật hệ điều hành iOS 26 vào tháng trước, giữa lúc tình trạng cuộc gọi tự động (robocall) và cuộc gọi rác ngày càng gia tăng, khiến nhiều người dùng cảm thấy bị quấy rầy.



Để sử dụng, người dùng cần cập nhật iPhone lên iOS 26 (áp dụng cho các mẫu iPhone 11 trở lên), vào phần Cài đặt (Settings) → Ứng dụng (Apps) → Điện thoại (Phone), cuộn xuống sẽ thấy tùy chọn mới “Screen Unknown Callers” (Sàng lọc cuộc gọi lạ).



Có ba lựa chọn cho người dùng gồm: “Never” (Không bao giờ): cho phép tất cả cuộc gọi lạ đổ chuông như bình thường; “Silence” (Im lặng): tự động chuyển các cuộc gọi không xác định vào hộp thư thoại và “Ask Reason for Calling” (Hỏi lý do gọi): đây là tùy chọn được khuyến nghị, cho phép hệ thống sàng lọc và hỏi người gọi lý do trước khi người dùng quyết định nghe máy.



Nếu không thấy tùy chọn này, người dùng nên khởi động lại máy. Một số trường hợp cần kiểm tra lại thiết lập vùng và ngôn ngữ, vì tính năng này có thể chưa khả dụng tại mọi quốc gia.



Với tính năng này, khi có cuộc gọi đến từ số không có trong danh bạ, một giọng nói Siri mô phỏng sẽ yêu cầu người gọi nêu tên và lý do gọi. Trong lúc đó, người dùng sẽ thấy thông báo rằng cuộc gọi đang được sàng lọc.



Câu trả lời của người gọi sẽ được chuyển thành văn bản và hiển thị dưới dạng bong bóng hội thoại trên màn hình. Người dùng có thể trả lời trực tiếp nếu muốn; Gửi phản hồi nhanh bằng các tin nhắn có sẵn như “Tôi sẽ gọi lại sau” hoặc “Vui lòng gửi thêm thông tin”, và hệ thống AI sẽ đọc tin nhắn này cho người gọi nghe; Nhập tin nhắn tùy chỉnh để trợ lý ảo đọc lại.



Nếu người dùng chưa phản hồi ngay, điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông trong khi chờ quyết định.



Tính năng này được đánh giá là giải pháp trung gian hữu ích, giúp người dùng tránh bị làm phiền mà vẫn không bỏ lỡ các cuộc gọi quan trọng.



Bên cạnh những ý kiến đánh giá tính năng hoạt động mượt mà và giúp chặn hiệu quả các cuộc gọi quảng cáo, có nhiều trường hợp phản ánh rằng người giao hàng hoặc thợ sửa chữa không hiểu cách phản hồi nên đã gác máy sớm, khiến người dùng bỏ lỡ cuộc gọi quan trọng.



Một người dùng khác kể lại rằng lần đầu thử nghiệm, người gọi đã trả lời bằng tên của chính anh, khiến anh tưởng là người quen và nghe máy hóa ra đó lại là cuộc gọi khảo sát thương mại.



Nếu không hài lòng, người dùng có thể tắt tính năng này bất cứ lúc nào trong phần cài đặt.



Với máy điện thoại sử dụng hệ điều hành Android như Pixel của Google và Samsung. Google đã triển khai tính năng sàng lọc tự động tương tự cho dòng Pixel tại Mỹ từ vài năm trước. Tháng trước, Google mở rộng tính năng này sang Australia, Canada và Ireland.



Trên điện thoại Pixel, khi có số lạ gọi đến, hệ thống AI sẽ hỏi người gọi là ai và vì sao gọi. Nếu phát hiện là cuộc gọi rác, máy sẽ tự động ngắt, còn các cuộc gọi hợp lệ sẽ được chuyển qua cho người dùng.

Dù vậy, Google cảnh báo rằng tính năng này không thể chặn hoặc hiểu chính xác 100% mọi trường hợp.



Samsung cũng cung cấp tính năng tương tự cho người dùng dòng Galaxy, thông qua trợ lý ảo Bixby với chức năng “Text Call”, cho phép sàng lọc và phản hồi cuộc gọi bằng văn bản được chuyển thành giọng nói./.

Người dùng Việt Nam hào hứng nhận iPhone 17, iPhone Air sớm Hàng trăm cửa hàng thuộc các đại lý phân phối iPhone chính hãng tại Việt Nam đã đồng loạt giao máy cho khách từ sáng 19/9. Việt Nam là một trong những địa điểm phân phối iPhone sớm nhất thế giới.