Nhiều đầu sách về đề tài lịch sử, cách mạng sẵn sàng phục vụ 'khối yêu nước'

Trong không khí cả nước mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2025), các đơn vị xuất bản tung ra nhiều ấn phẩm về đề tài lịch sử, cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh… đáp ứng nhu cầu đọc sách của “khối yêu nước.”

Nhiều công trình chuyên khảo công phu

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ra mắt cuốn sách “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam: Khi toàn dân tộc quyết đem sức ta mà tự giải phóng cho ta” do Giáo sư-Tiến sỹ Phạm Hồng Tung biên soạn.

Cuốn sách là công trình chuyên khảo nghiên cứu công phu, được xây dựng trên cơ sở cách tiếp cận liên ngành trên nền tảng của phương pháp luận sử học hiện đại, kết hợp với việc khai thác, xử lý nhiều nguồn sử liệu phong phú, đa dạng được dày công thu thập ở Việt Nam và ở nước ngoài.

Cuốn sách tập trung phân tích một cách hệ thống, toàn diện, sâu sắc các nội dung lịch sử cơ bản của cuộc Cách mạng Tháng Tám.

Cuốn sách “Hồi ức Quảng Trị” của tác giả Nguyễn Thụy Kha.

Theo thông tin từ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, cuốn sách của Giáo sư-Tiến sỹ Phạm Hồng Tung là một đóng góp mới vào cuộc đối thoại học thuật toàn cầu của giới nghiên cứu về lịch sử, đất nước, văn hóa và con người Việt Nam với tính cách là một thành viên xứng đáng của cộng đồng nhân loại tiến bộ.

Dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng tái bản cuốn sách “Hồi ức Quảng Trị” của tác giả Nguyễn Thụy Kha, tái hiện một cách chân thực 81 ngày đêm ở Thành cổ năm 1972, thời điểm được coi là “mùa Hè đỏ lửa” trong lịch sử cuộc chiến tranh chống Mỹ của dân tộc.

Sự khốc liệt của chiến tranh hiện lên rõ nét qua từng trang sách. Những chi tiết đời thường như bữa cơm chỉ có mẩu bánh chuyền tay, giọt nước chia nhau trong hầm làm người đọc thêm thấm thía giá trị của hòa bình.

Cuốn sách “Hồ Chí Minh-Tiểu sử bằng hình” có nhiều tư liệu được sưu tầm từ nước ngoài. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nếu như các ấn phẩm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thiên về văn xuôi thì cuốn sách “Hồ Chí Minh-Tiểu sử bằng hình” của Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm lại kể chuyện thông qua 700 bức ảnh, tranh vẽ, hình chụp hiện vật và tượng đài cùng một số bản đồ, lược đồ.

Nhiều bức tranh ảnh chân dung và tư liệu quý trong cuốn sách này được Đông A sưu tầm từ Trung tâm Lưu trữ hải ngoại Pháp tại Aix en Provence (ANOM), nơi cất giữ bộ tư liệu đồ sộ với khoảng 8.000 trang về Chủ tịch Hồ Chí Minh, và nhiều bảo tàng trong nước.

Thông qua ngôn ngữ hình ảnh, cuộc đời và di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được dựng lên một cách sống động, dễ tiếp nhận đối với đông đảo bạn đọc.

Những hình ảnh quý về Bác Hồ trong sách.

Cuốn sách gồm có 7 phần chính: Thơ ấu và trưởng thành (1890-1911), Bôn ba tìm đường cứu nước (1911-1924), Hoạt động cách mạng tại nước ngoài (1924-1941), Lãnh đạo Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1941-1945), Lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954), Lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ và thống nhất đất nước (1954-969), Di sản Hồ Chí Minh (từ 1969).

Khơi gợi niềm tự hào nơi độc giả trẻ

Bên cạnh dòng sách chính trị, lý luận, các đơn vị xuất bản cũng ra mắt nhiều ấn phẩm phù hợp với độc giả thanh thiếu niên, giúp thế hệ trẻ ngày nay dễ dàng tiếp cận lịch sử, hiểu hơn về hành trình giành độc lập dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Lần đầu tiên, Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt ấn bản có tranh minh họa màu cuốn “Lịch sử nước ta” được Bác Hồ viết theo thể thơ lục bát, tái hiện lịch sử Việt Nam từ thời Vua Hùng dựng nước đến thời điểm năm 1941 – khi Người viết tập thơ này.

Tập thơ khơi gợi lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc. Hai câu mở đầu “Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” đã trở thành bài học yêu nước khắc ghi trong tâm khảm mỗi người dân đất Việt.

Các ấn phẩm mừng Quốc khánh của Nhà xuất bản Kim Đồng.

Nổi bật trong những ấn phẩm của Nhà xuất bản Kim Đồng còn có cuốn sách “Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập” - được tác giả Kiều Mai Sơn biên soạn công phu với nhiều tư liệu quý góp phần tìm hiểu văn bản chính luận Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp người đọc hiểu sâu sắc thêm về một thời điểm lịch sử trọng đại của dân tộc Việt Nam. Cùng với đó là những cuốn sách giúp bạn đọc tìm hiểu về hành trình bôn ba tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh như “Hồ Chí Minh - Một con người và một dân tộc,” “Theo dấu chân Người”…

Trong loạt ấn phẩm kỷ niệm sự kiện trọng đại của dân tộc, Nhà xuất bản Kim Đồng còn giới thiệu đến bạn đọc chân dung các nhà lãnh đạo, các nhà cách mạng tiền bối qua các ấn phẩm: “Chân dung 15 vị Bộ trưởng Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (8/1945),” “Người thợ máy Tôn Đức Thắng,” “Nguyễn Thị Minh Khai-Khúc hát vườn trầu,” “Nguyễn Hữu Tiến - người vẽ cờ Tổ quốc,” “Cây đào Tô Hiệu”…

Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức tọa đàm "Bác Hồ - Tấm gương học tập suốt đời" giới thiệu một số ấn phẩm về Bác trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu Đất nước. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Những truyện ký này không chỉ giúp độc giả hiểu thêm về chân dung, cuộc đời các nhà lãnh đạo cách mạng tiên phong, mà còn về bối cảnh lịch sử, gia đình, xã hội đã hun đúc nên những người con ưu tú của dân tộc.

Trong dịp này, nhiều ấn phẩm được tái bản giúp bạn đọc tìm hiểu về lịch sử dân tộc và hai cuộc kháng chiến trường kỳ như “Lược sử nước Việt bằng tranh, “Đất nước ngàn năm,” “Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân,” “Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ,” “Văn nghệ kháng chiến qua ống kính Trần Văn Lưu,” “Trẻ em thời chiến”… và không thể không nhắc đến ấn phẩm ngợi ca vẻ đẹp quê hương đất nước và tinh thần đoàn kết dân tộc “Chung một ngôi nhà-Atlas 54 dân tộc Việt Nam.”

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng chia sẻ: “Với những ấn phẩm được lựa chọn ra mắt và giới thiệu với độc giả trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh, chúng tôi mong muốn nhắc nhớ độc giả trẻ về những trang sử hào hùng của dân tộc, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ tiền bối đã cống hiến trọn đời cho cách mạng, cho đất nước Việt Nam; khơi gợi niềm tự hào dân tộc trong lòng thế hệ trẻ, để mỗi người trẻ Việt Nam thêm vững tin, vững bước trên hành trình dựng xây đất nước trước thềm kỷ nguyên mới của dân tộc.”

Bộ sách “Hỏi đáp lịch sử Việt Nam” gói gọn 4.000 năm lịch sử.

Dịp này, Nhà xuất bản Trẻ cũng dành cho "Khối yêu nước" bộ sách “Hỏi đáp lịch sử Việt Nam” gói gọn 4.000 năm lịch sử, từ khởi thủy đến hiện tại, giúp bạn đọc nắm được những chặng đường đất nước đã đi qua.

Bộ sách do nhóm giảng viên khoa Lịch sử trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn biên soạn. Bộ sách gồm 10 tập, mỗi tập gồm 100 câu hỏi đi vào một thời kỳ lịch sử cụ thể, điểm qua các nhân vật và sự kiện tiêu biểu của thời kỳ đó: Ý nghĩa quốc hiệu đầu tiên của nước ta là gì? Hoa văn trên trống đồng có ý nghĩa gì? Nghệ thuật chèo xuất hiện khi nào? Bạn có biết về Lưỡng quốc trạng nguyên? Các danh y và nhà bác học trong lịch sử Việt Nam? Ai soạn ra chữ quốc ngữ? Tuyến đường sắt đầu tiên ở nước ta được xây dựng lúc nào?

Ngoài các đơn vị xuất bản, cá nhân các tác giả cũng chủ động ra mắt những ấn phẩm tâm huyết để phục vụ bạn đọc. Nổi bật trong số đó là tập thơ “Bốn mùa cờ bay” của nhà báo Huỳnh Mai Liên – tác giả nhiều cuốn sách dành cho thiếu nhi.

Tập thơ “Bốn mùa cờ bay” của nhà báo Huỳnh Mai Liên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tác phẩm gồm 43 bài thơ, lấy cảm hứng từ những chuyến công tác đến Trường Sa của tác giả và đồng nghiệp, gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước, tôn vinh lực lượng hải quân.

Nhận xét về tác phẩm, nhà văn Đỗ Bích Thúy nói: “Những chi tiết trong thơ thân thuộc, tôi cảm thấy như được trở lại Trường Sa một lần nữa. Tác phẩm chạm đến những gì rung cảm nhất của mỗi người khi đặt chân đến đây. Tập thơ không chỉ dành cho thiếu nhi mà còn cho người lớn, khơi dậy tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào của người Việt Nam”./.

