NHNN: Trên 90% giao dịch ngân hàng thực hiện qua kênh số

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại Hội nghị chuyên đề công tác thanh toán được Ngân hàng Nhà nước tổ chức ngày 9/1, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho biết công tác thanh toán năm 2023 đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng.

77,41% người trưởng thành có tài khoản thanh toán

Theo Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng, nếu như ở giai đoạn 2015-2017, báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho thấy Việt Nam có 31% người trưởng thành có tài khoản thanh toán thì đến nay, con số này đã tăng lên 77,41%. Nhiều ngân hàng báo cáo trên 90% giao dịch được thực hiện trên kênh số, có ngân hàng đạt tỷ lệ tới 98%.

Về số lượng giao dịch, nếu như năm 2019, hệ thống thanh toán bù trừ có khoảng 700 triệu giao dịch, là một con số mơ ước thời điểm đó thì đến năm 2023, số lượng giao dịch đã đạt 7 tỷ giao dịch, gấp 10 lần so với năm 2019. Điều này thể hiện sự tăng trưởng vượt bậc, là thành quả từ các chính sách của Ngân hàng Nhà nước, quyết tâm của các ngân hàng thương mại.

Giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng hơn 51% Phó Tổng giám đốc NAPAS, trong giai đoạn 2021 – 2022, thanh toán không dùng tiền mặt tăng trưởng 86% về số lượng giao dịch không dùng tiền mặt và 31% về giá trị giao dịch không dùng tiền mặt.

Bên cạnh đó, nếu như năm 2017 chỉ có một vài ngân hàng triển khai Mobile Banking thì hiện nay tất cả giao dịch đều thực hiện trên mobile, đem đến sự giao tiếp hoàn toàn khác cho người dùng. Trước kia, giao dịch ngân hàng chỉ đơn thuần trong lĩnh vực ngân hàng thì giờ đây, người dùng thông qua app ngân hàng đã có thể đặt vé máy bay, chọn chỗ ngồi, đặt taxi, đóng tiền điện, nước… Điều này cho thấy sự tích hợp của ngành ngân hàng và các ngành kinh tế khác đã ở mức độ rất cao.

Bên cạnh đó, thanh toán qua Internet, Mobile và phương thức QR Code tăng trưởng nhanh. Đến nay, đã có 85 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán triển khai dịch vụ thanh toán qua Internet và 52 tổ chức thực hiện qua Mobile. Tăng trưởng về số lượng giao dịch thanh toán qua Internet và Mobile bình quân qua các năm lần lượt đạt mức 46,48% và 90,12%. Riêng thanh toán qua QR Code, từ năm 2018 đến nay, tăng trưởng về số lượng giao dịch qua QR Code bình quân năm đạt 471,13%...

Tuy nhiên, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng cũng lưu ý khi số lượng khách hàng tăng, giao dịch tăng, kết nối phức tạp cũng đặt ra nhiều thách thức đối với việc quản lý và đảm bảo an ninh, an toàn trong lĩnh vực thanh toán. Đó là việc tăng trưởng số lượng tài khoản đi kèm vấn nạn sử dụng giấy tờ giả để mở tài khoản thanh toán, hay việc nhiều cá nhân mở tài khoản rồi bán lại cho người khác sử dụng, các giao dịch bất hợp pháp… Ngoài ra, còn có các nguy cơ về mất an ninh, an toàn hệ thống. Chính vì vậy, khi nhiều ngân hàng đã chạm mức hơn 25 triệu khách hàng - một con số mơ ước của nhiều quốc gia thì việc đảm bảo an ninh an toàn sẽ càng quan trọng hơn.

Liên quan đến các hoạt động đảm bảo an toàn thanh toán, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán cho biết Ngân hàng Nhà nước đã tích cực phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nhiều biện pháp để góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro gian lận, lừa đảo và mất an ninh, an toàn thanh toán.

Số lượng giao dịch qua mã QR Code bình quân năm đạt 471,13%. (Ảnh: Vietnam+)

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán để phát hiện xử lý các vi phạm, chấn chỉnh các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nghiêm túc, chấp hành các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và pháp luật liên quan, bảo đảm an toàn hoạt động thanh toán, an toàn tài sản cho khách hàng.

Làm sạch hơn 42 triệu hồ sơ khách hàng

Cũng theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với CO6 (Bộ Công an) thực hiện 4 đợt rà soát, đối chiếu dữ liệu của 42 triệu hồ sơ khách hàng vay. Hai bên đang tiếp tục làm sạch thêm khoảng 6,5 triệu hồ sơ khách hàng phát sinh trong năm 2023.

Hiện có 48 tổ chức tín dụng đã liên hệ với C06 để trao đổi về phương án làm sạch dữ liệu. 53 tổ chức tín dụng đang phối hợp với các doanh nghiệp được Bộ Công an cấp phép cung cấp giải pháp xác thực người dùng bằng căn cước công dân gắn chip để nghiên cứu, triển khai giải pháp xác thực khách hàng, trong đó có 9 tổ chức tín dụng đã triển khai thực tế. Về ứng dụng tài khoản định danh và xác thực điện tử (VNeID), có 19 tổ chức tín dụng đã và đang liên hệ với C06 để ứng dụng VNeID.

Đối với việc triển khai dịch vụ xác thực thông tin đa chiều phụ thuộc tiến độ ban hành, có hiệu lực của Luật Căn cước công dân sửa đổi (đã được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2023), các bên có liên quan đang nghiên cứu, xây dựng phương án triển khai, dự kiến thực hiện từ ngày 01/7/2024 (thời điểm Luật căn cước mới có hiệu lực).

Đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội C06 cho biết sau 8 tháng thực hiện, về cơ bản, các đầu mục nhiệm vụ đều được triển khai theo tinh thần, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước, tập trung vào các nội dung như làm sạch thông tin dữ liệu khách hàng, ứng dụng căn cước công dân gắn chip, tài khoản VneID trong xác minh, nhận biết thông tin khách hàng, qua đó góp phần hỗ trợ công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm gian lận, lừa đảo trong thanh toán.

Các đại biểu tham dự tại hội nghị. (Ảnh: Vietnam+)

Chia sẻ về kết quả triển khai thực tế tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, đại diện Vietcombank cho biết dã thực hiện 8/11 nhiệm vụ trong năm 2023. Trong năm 2024, Vietcombank tiếp tục nâng cấp và mở rộng phạm vi ứng dụng cả trên kênh quầy và kênh điện tử.

Ngoài ra, Vietcombank cũng ứng dụng VneID như xác thực và cập nhật thông tin khách hàng, mở tài khoản và đăng ký các sản phẩm dịch vụ từ app VNeID, mở tài khoản và đăng ký sản phẩm dịch vụ gia tăng trên VCB Digibank.

Trong khi đó, đại diện VietinBank cũng cho biết ngân hàng đã thu thập được hơn 6 triệu dữ liệu sinh trắc học của khách hàng thông qua quá trình mở tài khoản eKyC cũng như thông qua thu thập sinh trắc học trên điện thoại và tại quầy. Tuy nhiên, với yêu cầu mong muốn làm sạch một lần và làm sạch lại hết những dữ liệu cũ, VietiBank sẽ tích hợp với Trung tâm dữ liệu dân cư quốc gia để làm sạch lại toàn bộ 6 triệu dữ liệu sinh trắc học đã thu thập cũng như yêu cầu tất cả khách hàng chưa có sinh trắc học sẽ phải đến môi trường ngân hàng số VietinBank thông qua ứng dụng số để bổ sung, cập nhật và làm giàu dữ liệu ngân hàng./.