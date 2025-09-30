Những dự đoán về thời điểm xuất hiện và năng lực của siêu trí tuệ nhân tạo ASI

Siêu trí tuệ nhân tạo (Artificial superintelligence - ASI) hay còn gọi là trí tuệ nhân tạo siêu việt có thể xuất hiện vào năm 2030, với năng lực chỉ có thể vượt trội con người ở một số phương diện chứ không phải tất cả.

Đây là nhận định của ông Zhang Peng, Giám đốc điều hành (CEO) của Zhipu AI, một trong những công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo (AI) lớn nhất Trung Quốc.

Phát biểu ngày 30/9 nhân dịp công ty Zhipu AI giới thiệu mô hình ngôn ngữ lớn GLM-4.6 với nhiều tính năng vượt trội, ông Zhang Peng nói rằng khái niệm ASI còn quá mơ hồ để có thể xác định một mốc thời gian cụ thể.

Ông nói: “Việc đạt được hoặc vượt qua trí thông minh của con người vào năm 2030 có thể đồng nghĩa với việc vượt trội ở một số khía cạnh, nhưng vẫn còn kém xa ở nhiều lĩnh vực khác.”

Ngành công nghiệp AI đang suy đoán về thời điểm công nghệ này sẽ vượt qua trí thông minh của con người.

Trước đó, CEO của OpenAI, ông Sam Altman dự báo ASI có thể ra đời vào cuối thập kỷ này, còn lãnh đạo Tập đoàn SoftBank Masayoshi Son cho rằng mốc thời gian có thể rơi vào năm 2035.

Được thành lập từ năm 2019, Zhipu AI đã thu hút sự chú ý đáng kể từ cộng đồng công nghệ và đã nổi lên như một trong những doanh nghiệp dẫn đầu cuộc đua AI tại Trung Quốc (còn được biết đến là "kỳ lân” công nghệ).

Tháng Sáu vừa qua, OpenAI từng nêu tên Zhipu AI như một đối thủ cạnh tranh và là một phần trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm quảng bá và nhân rộng thị trường quốc tế các mô hình AI do nước này phát triển.

Ông Zhang cho biết doanh thu ở thị trường nước ngoài của Zhipu AI đang tăng trưởng, song công ty chưa có ý định cạnh tranh trực tiếp với các mô hình AI của Mỹ trong mảng thuê bao dành cho người tiêu dùng.

Thay vào đó, ông lưu ý Zhipu AI tập trung vào khách hàng doanh nghiệp. Gần đây, Zhipu AI đã tung ra gói thuê bao lập trình dành cho nhà phát triển để mở rộng nguồn thu trực tiếp từ người dùng.

Về cơ bản, ASI là một loại trí tuệ nhân tạo cấp cao của trí tuệ nhân tạo (AI). ASI không chỉ bắt chước hoặc hiểu được trí thông minh và hành vi của con người mà còn vượt qua khả năng và trí thông minh của con người./.

