Ủy ban châu Âu bác bỏ các lời kêu gọi tạm dừng Đạo luật AI

Ủy ban châu Âu không xem xét tạm dừng giai đoạn thực thi của Đạo luật Trí tuệ Nhân tạo (AI), bất chấp sự phản đối gia tăng.

(Ảnh: shutterstock)
(Ảnh: shutterstock)

Ngày 22/9, Ủy ban châu Âu thông báo sẽ không xem xét tạm dừng giai đoạn thực thi của Đạo luật Trí tuệ Nhân tạo (AI), bất chấp một làn sóng kêu gọi ngày càng tăng gần đây về việc này.

Tại phiên điều trần tại Nghị viện, ông Yvo Volman, giám đốc về dữ liệu tại Ủy ban châu Âu cho biết: "Sẽ không có một lệnh tạm hoãn chung đối với Đạo luật AI. Điều đó không nằm trên bàn đàm phán. Chúng tôi đang tập trung vào việc làm cho các quy tắc hoạt động trong thực tế."

Tuần trước, Thủ tướng Italy Mario Draghi tuyên bố Ủy ban châu Âu nên xem xét việc tạm dừng Đạo luật AI do những rủi ro chưa xác định.

Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh có những kêu gọi từ các doanh nghiệp về việc "ngừng hai năm" đối với các quy tắc để cho phép "việc thực thi hợp lý của các công ty, và việc đơn giản hóa hơn nữa các quy tắc mới."

Đạo luật AI - các quy tắc quản lý các công cụ AI tùy theo rủi ro mà chúng gây ra cho xã hội, đã có hiệu lực vào năm 2024 và sẽ được áp dụng dần dần.

Trong một động thái liên quan, ông Volman cho biết gói đơn giản hóa kỹ thuật số của Ủy ban, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 12, cũng sẽ không bao gồm một cuộc đại tu hoàn toàn Đạo luật AI.

Ủy ban trước đó đã thông báo rằng họ sẽ thực hiện một cuộc kiểm tra tính phù hợp kỹ thuật số, mà kết quả sẽ là một gói đơn giản hóa "omnibus" nhằm cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà và bãi bỏ các yêu cầu về tính minh bạch.

Tuần trước, Ủy ban đã mở một cuộc tham vấn cộng đồng về gói đơn giản hóa này. Giai đoạn lấy ý kiến phản hồi sẽ kết thúc vào giữa tháng 10.

Khi được hỏi về sự tương tác giữa Đạo luật AI và các văn bản pháp luật kỹ thuật số khác, ông Volman cho biết Ủy ban sẽ công bố một báo cáo về Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) và mối liên hệ với các quy tắc kỹ thuật số khác, cũng dự kiến vào cuối năm nay./.

Những quy định đầu tiên của Đạo luật Trí tuệ nhân tạo (AI Act) của Liên minh châu Âu (EU) chính thức có hiệu lực. (Nguồn: Shutterstock)

Đạo luật AI của EU chính thức có hiệu lực

Các quy tắc đầu tiên được áp dụng bao gồm định nghĩa về hệ thống AI, nâng cao nhận thức về AI và một số trường hợp sử dụng AI bị cấm do tiềm ẩn rủi ro không thể chấp nhận được trong EU.

