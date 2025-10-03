Ông Nguyễn Hữu Nghĩa tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Sau gần hai ngày diễn ra với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển,” trưa 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc, hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.

Tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 70 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên gồm 22 đồng chí.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025 được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên gồm: Trần Quốc Toản, Trần Quốc Văn, Nguyễn Khắc Thận, Nguyễn Mạnh Hùng.

Ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, công bố các Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đại hội đã thông qua Nghị quyết mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Hưng Yên tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên; xây dựng nền kinh tế năng động và phát triển nhanh, bền vững dựa trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Đến năm 2035, Hưng Yên là tỉnh công nghiệp hiện đại, đáp ứng tiêu chí đô thị loại I. Đến năm 2045, Hưng Yên là thành phố thông minh, sinh thái trực thuộc Trung ương; có nền công nghiệp hiện đại thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của phía Bắc...

Với hệ thống 34 chỉ tiêu cụ thể, trong đó, nổi bật có chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân trong giai đoạn 2026-2030 đạt 10-11 %/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt trên 180 triệu đồng; đến năm 2030, 100% hộ gia đình được sử dụng nước sạch; 100% chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt ở khu vực đô thị và nông thôn được thu gom, xử lý bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn dưới 0,5%; hằng năm, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới phấn đấu đạt từ 3% trở lên/tổng số đảng viên; có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, Đại hội đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, 4 nhóm giải pháp chủ yếu.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, phát biểu. (Ảnh: Phương Hoa/ TTXVN)

Đại hội xác định 3 khâu đột phá chiến lược gồm: phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trở thành động lực chủ yếu, kinh tế tư nhân là một động lực phát triển quan trọng nhất, là đòn bẩy của kinh tế địa phương; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng số và hệ thống giao thông; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đội ngũ cán bộ các cấp đủ năng lực, trình độ ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Đối với việc đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đến ngày 15/9/2025, Cơ quan Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh đã nhận được 109 báo cáo và 290 bài tham luận của các cơ quan, đơn vị.

Qua tổng hợp, các cấp ủy, tổ chức triển khai lấy ý kiến cán bộ, đảng viên, nhân dân với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, sôi nổi, thể hiện trách nhiệm, sự đồng thuận, nhất trí cao; hình thức lấy ý kiến phong phú, phù hợp với các đối tượng.

Hầu hết các ý kiến tham gia đều thống nhất đánh giá dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng được chuẩn bị công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học; nội dung toàn diện, phản ánh tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời, thể hiện được ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên.

Việc tích hợp 3 văn kiện trình Đại hội XIV là một quyết định có tính đột phá, thể hiện tư duy đổi mới...

Phát biểu bế mạc Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa gửi lời cảm ơn chân thành tới Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tổng hợp góp ý của cán bộ, đảng viên trong tỉnh về dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời bày tỏ niềm tin mạnh mẽ Ðại hội XIV của Ðảng sẽ thành công tốt đẹp, là dấu mốc quan trọng, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh,” đưa đất nước bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, theo Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, ngay sau Đại hội này, Tỉnh ủy sẽ khẩn trương rà soát, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động với các nhiệm vụ, đề án, dự án đầu tư đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, sơ kết, tổng kết kịp thời với tinh thần “rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thời hạn” và phương châm “Chủ trương một, giải pháp mười, quyết tâm hai mươi.”

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đề nghị các cấp uỷ đảng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến từng chi bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ về kết quả Đại hội; tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội; xây dựng, triển khai hiệu quả chương trình, kế hoạch hành động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Các cấp, các ngành, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử vẻ vang, cách mạng anh hùng của quê hương, đoàn kết, năng động, sáng tạo, không ngừng nỗ lực vươn lên, đem hết sức lực, trí tuệ, tài năng, phát huy tối đa mọi tiềm năng, lợi thế, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng mọi thời cơ, biến “nguy” thành “cơ” thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra./.

