Phó Thủ tướng Mai Văn Chính làm việc với lãnh đạo Quảng Trị về ứng phó mưa lũ

Chiều 30/10, tại phường Đông Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị về công tác ứng phó tình hình mưa lũ, ngập lụt trên địa bàn.

Tham dự buổi làm việc có Bí thư Tỉnh ủy Quảng trị Nguyễn Văn Phương, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo xã, phường, đặc khu kết nối họp trực tuyến.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đánh giá cao công tác ứng phó với mưa lũ của tỉnh Quảng Trị thời gian qua. Tỉnh đã chấp hành nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể hóa, triển khai kịp thời đến cơ sở, đồng thời chủ động các phương án theo phương châm “4 tại chỗ”, nhờ vậy hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Dự báo thời gian tới, tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng Chính Phủ Mai Văn Chính đề nghị, các địa phương theo dõi chặt chẽ, cập nhật tình hình, thông tin kịp thời diễn biến mưa lũ để nhân dân chủ động trong mọi tình huống; hướng dẫn kỹ năng ứng phó, xử lý cho người dân trong các tình huống sạt lở, ngập sâu, nhất là đối với đối tượng yếu thế; rà soát điểm có nguy cơ để có phương án cảnh báo, rào chắn; chủ động di dời người dân vùng xung yếu khi có tình huống khẩn cấp.

Các đơn vị, địa phương xây dựng phương án bảo vệ đê điều, hồ đập; nắm chắc tình hình người dân để hỗ trợ kịp thời, tuyệt đối không để người dân thiếu đói, bệnh tật. Đặc biệt, tiếp cận những nơi khó khăn, ngập sâu không để xảy ra hiện tượng cô lập, không để ai thiếu ăn, nước sạch.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Tường Vi/ TTXVN)

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương bám sát cơ sở, tình hình mưa lũ, khi lũ rút huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp, vệ sinh theo phương châm nước rút đến đâu vệ sinh đến đó, sửa chữa cơ sở hạ tầng bị thiệt hại do mưa bão, sửa chữa nhà dân, đảm bảo môi trường không để dịch bệnh xảy ra.

Các địa phương rà soát, thống kê và lập báo cáo về thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời. Về lâu dài, cần có đánh giá, tổng kết để lập quy hoạch ứng phó thiên tai phù hợp từng địa phương, từng vùng nhằm hạn chế thấp thiệt hại về tính mạng, tài sản cho người dân.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam cho biết từ ngày 26-30/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp đới gió Đông, trên địa bàn có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm.

Mực nước các sông Thạch Hãn, Ô Lâu, Kiến Giang, Bến Hải đều ở mức báo động 2-3, nhiều khu vực hạ lưu Hải Lăng, Lệ Thủy bị ngập sâu, vùng miền núi xảy ra sạt lở, chia cắt cục bộ. Diễn biến mưa, lũ còn phức tạp trong những ngày tới.

Tại Quảng Trị, mưa lớn kéo dài khiến hơn 700 hộ/2.100 nhân khẩu bị ngập, 137 hộ đã di dời an toàn; 18 điểm sạt lở, hơn 40 điểm ngập trên Quốc lộ, tỉnh lộ và nhiều tuyến liên xã bị chia cắt.

Ngoài ra, 5.000 học sinh phải nghỉ học, 2 người mất tích. Hơn 100ha hoa màu ngập úng, 3.500m kênh mương, 2.000m bờ sông bị hư hỏng, sạt lở.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam, để ứng phó với mưa lớn, tỉnh đã ban hành công điện khẩn, huy động toàn bộ lực lượng phòng, chống thiên tai.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Lãnh đạo tỉnh trực tiếp kiểm tra tại hiện trường, chỉ đạo ứng phó theo phương châm “chủ động, sẵn sàng, kịp thời”. Các lực lượng Quân đội, Công an, Biên phòng tham gia cứu hộ, di dời người dân, khơi thông giao thông.

Thời gian tới, tỉnh Quảng Trị chỉ đạo tập trung tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ hộ dân bị thiệt hại, không để ai thiếu ăn, nước sạch; rà soát, bảo đảm an toàn hồ đập, đê điều, điểm sạt lở, khôi phục hạ tầng thiết yếu; hỗ trợ nông dân phục hồi sản xuất, phòng dịch sau lũ.

Tỉnh Quảng Trị cũng đề xuất đầu tư giải pháp căn cơ giảm ngập cho vùng trọng điểm Hải Lăng-Triệu Phong-Lệ Thủy (cũ); đồng thời hỗ trợ thiết bị, phương tiện, kinh phí khẩn cấp khắc phục công trình thủy lợi, đê điều, giao thông và cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Cùng ngày 30/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trực tiếp kiểm tra tình hình ứng phó với mưa lũ trên địa bàn xã Diên Sanh; thăm, tặng quà động viên bà con vùng rốn lũ Hữu Tân (xã Ninh Châu).

Tại các địa phương đến kiểm tra, Phó Thủ tướng chia sẻ khó khăn với bà con, đồng thời biểu dương tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của chính quyền và người dân địa phương trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai./.

Nhiều tuyến đường ở Quảng Trị sạt lở, ngập sâu sau mưa lớn kéo dài Trên các tuyến đường tỉnh lộ 587 và đường tỉnh 571 có 7 điểm sạt lở, mặt đường bị xói trôi giao thông đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.