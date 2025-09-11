Phó Thủ tướng Singapore nêu 3 đề xuất tạo sự khác biệt cho châu Á

Ngày 11/9, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore Gan Kim Yong kêu gọi châu Á hướng tới mục tiêu trở thành khu vực mang lại sự ổn định, cởi mở và bao trùm cho thế giới để khai phá tiềm năng tăng trưởng giữa một thế giới phân mảnh.

Phát biểu đề dẫn tại một diễn đàn, ông Gan Kim Yong vạch ra 3 lĩnh vực để châu Á có thể đưa ra đề xuất mang giá trị khác biệt cho thế giới. Theo đó, trong bối cảnh liên tiếp xuất hiện các cuộc xung đột trên thế giới, châu Á nên tiếp tục duy trì các kênh đối thoại mở, nỗ lực kiềm chế khi xung đột nổ ra và tăng cường các cơ chế khu vực để giúp kiểm soát những khác biệt.

Phó Thủ tướng Singapore tin rằng châu Á nên tiếp tục thúc đẩy chủ nghĩa khu vực và hội nhập kinh tế, đơn cử như thực thi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) để xóa bỏ hàng rào thuế quan và áp dụng các quy tắc xuất xứ chung cho thương mại trong khu vực.

Bên cạnh đó, ông Gan Kim Yong cũng cho rằng châu Á có thể trở thành hình mẫu về hợp tác toàn diện và hướng tới tương lai, nhưng đồng thời cũng lưu ý về sự khác biệt giữa các nước trong khu vực về tốc độ phát triển kinh tế số và chuyển đổi sang mô hình carbon thấp.

Ông cảnh báo rằng thế giới đang đối mặt với bất ổn cao, cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, chủ nghĩa bảo hộ gia tăng và những vấn đề chung toàn cầu - từ thương mại đến hợp tác khí hậu - đều căng thẳng.

Dù vậy, Phó Thủ tướng Singapore vẫn cho rằng châu Á có cơ hội để vươn lên giữa những biến động này./.

