Phú Thọ: Bắt tạm giam lãnh đạo công ty sản xuất hàng triệu bình chữa cháy giả

Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thế Hoài, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phòng cháy chữa cháy Tomoken Việt Nam (địa chỉ tại Khu Công nghiệp Đại An, phường Tứ Minh, thành phố Hải Phòng) và Phan Bạch Thông, Giám đốc điều hành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phòng cháy chữa cháy Tomoken Việt Nam (địa chỉ tại Lô CN3, cụm Công nghiệp Cẩm Thịnh, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả.”

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện ở Phú Thọ bán một số loại bình bột chữa cháy xách tay loại 6kg và 8kg do Công ty Trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Tomoken Việt Nam sản xuất có dấu hiệu của việc “Sản xuất, buôn bán hàng giả.”

Xác định thiết bị chữa cháy có tác động rất lớn tới việc bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy của người dân, cơ quan, doanh nghiệp, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo phòng Cảnh sát kinh tế tập trung điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, khám xét tại kho hàng của Công ty TNHH TOMOKEN Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) xác định Phan Thế Hoài với vai trò là Giám đốc của 2 Công ty nêu trên đã cùng em trai là Phan Bạch Thông thống nhất tự mua 6 loại nguyên liệu gồm bột Monoamoni Photphat (MAP), bột Amonium Sulphate (SA), bột Quatz (SiO2), bột silica, tinh dầu Silicon, bột tạo màu và nước để thực hiện phối trộn theo tỷ lệ % “tự nghĩ ra,” tạo nên hỗn hợp hóa chất mà không có cơ sở, căn cứ khoa học chứng minh hỗn hợp trên là bột chữa cháy.

Trong số đó có những nguyên liệu như bột Quatz (SiO2) không có tác dụng chữa cháy nhưng lại chiếm tỷ lệ lớn (54%) trong công thức phối trộn nhằm giảm chi phí, giảm giá trị và tăng lợi nhuận kinh doanh.

Phan Thế Hoài là người trực tiếp chỉ đạo hoạt động kinh doanh. Phan Thế Hoài giao cho Phan Bạch Thông trực tiếp nắm giữ công thức phối trộn hỗn hợp hóa chất gồm 6 loại nguyên liệu nêu trên và lập bảng hướng dẫn pha trộn để công nhân nhà máy thực hiện phối trộn, nạp hỗn hợp hóa chất vào các loại bình chữa cháy và bán ra thị trường.

Các loại bình chữa cháy xách tay đều mang nhãn hiệu Tomoken.

Bình bột chữa cháy do công ty Tomoken Viet Nam sản xuất. (Ảnh: TTXVN phát)

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định từ năm 2023 đến nay, Công ty Tomoken Quảng Ninh đã bán ra thị trường tổng số hơn 2,2 triệu bình chữa cháy các loại (bình bột, bình bọt, bình khí...) với tổng doanh số gần 835 tỷ đồng. Trong đó, bình bột chữa cháy (được sử dụng hỗn hợp hóa chất do Phan Bạch Thông tự phối trộn) là hơn 1,6 triệu bình với tổng doanh số gần 528 tỷ đồng.

Theo kết luận giám định của Viện khoa học Hình sự (Bộ Công an) xác định 16 mẫu bình chữa cháy xách tay loại 6kg; 20 mẫu bình chữa cháy xách tay loại 8kg là sản phẩm thu giữ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Tomoken Việt Nam không có tác dụng dập tắt đám cháy loại B theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương tiện Phòng cháy chữa cháy.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thế Hoài và Phan Bạch Thông để xử lý theo quy định của pháp luật./.

