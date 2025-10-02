Phú Thọ: Thực hư thông tin hổ xuất hiện ở xã Ngọc Sơn

Ngày 2/10, tại buổi làm việc trực tiếp với các quan chức năng liên quan để xác minh thông tin "có hổ xuất hiện" tại xã Ngọc Sơn, tỉnh Phú Thọ, Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Sơn, Hạt Kiểm lâm Lạc Sơn và Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn-Ngổ Luông, khẳng định rõ "không có cá thể hổ" xuất hiện trên địa bàn.

Trước đó, trên nền tảng mạng xã hội, một số cơ quan truyền thông đăng tải thông thông tin, cá thể nghi là hổ xuất hiện tại xã Ngọc Sơn, nặng khoảng 15-20kg, có thể là một cá thể hổ con đi lạc.

Thông tin này, nhanh chóng lan truyền, gây hoang mang trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến đời sống người dân địa phương.

Qua làm việc với chính quyền, cơ quan Kiểm lâm và Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn-Ngổ Luông được biết, câu chuyện "hổ xuất hiện" bắt nguồn từ chiều 1/10, do anh Bùi Văn H, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ngọc Sơn, trên đường vào xóm Mu Khướng xem nước lũ thì nhìn thấy một con thú nhỏ, lông vàng, nặng chừng 10kg-12kg chạy ngang qua đường rồi biến mất vào vườn ngô. Anh H chỉ thoáng nhìn thấy không rõ từ khoảng cách 20m.

Cùng lúc, có 2 người khác là ông Bùi Văn H và ông Quách Văn H đi gần đó nhưng không nhìn thấy. Khi cả nhóm đi vào kiểm tra, phát hiện vài dấu vết chân để lại trên mặt đất, ông Quách Văn H cho rằng đây là vết chân hổ.

Về nhà, ông Quách Văn H kể lại cho gia đình. Sau đó, con gái ông là Quách Thị H đã đăng lên trang Facebook cá nhân với nội dung "xóm Chiềng xuất hiện hổ nặng khoảng 20kg." Thông tin đã được các trang mạng xã hội đăng lại. Từ đó, một số cơ quan truyền thông đã đăng lại thông tin mà không qua kiểm chứng.

Về sự việc tin đồn có hổ xuất hiện, ngay tiếp nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Sơn, Hạt Kiểm lâm Lạc Sơn và Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn-Ngổ Luông đã lập tổ công tác, trực tiếp gặp nhân chứng, kiểm tra hiện trường, ghi nhận dấu vết. Biên bản xác định, dấu chân nhỏ, có móng vuốt, không tròn và không khớp với đặc điểm bàn chân của loài hổ.

Ông Bùi Văn Đoàn, Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn-Ngổ Luông khẳng định, từ trước đến nay, nơi đây chưa bao giờ ghi nhận sự xuất hiện của hổ. Đây không phải là dấu vết của hổ.

Ông Vũ Quốc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Sơn (Phú Thọ) nhấn mạnh, chưa có cơ quan báo chí truyền thông nào đến làm việc trực tiếp với chính quyền xã về thông tin có hổ xuất hiện trên địa bàn. Đồng thời những thông tin đăng tải trên mạng xã hội và một số cơ quan truyền thông thiếu chính xác, chưa được kiểm chứng, mang tính suy diễn chủ quan.

Qua đây, ông Tam mong muốn cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức đăng tải thông tin sai sự thật, tránh việc gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân./.

