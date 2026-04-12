Pop Mart thực hiện chiến lược kinh doanh mới trong năm 2026

Tập đoàn Pop Mart mới đây báo cáo lợi nhuận năm 2025 tăng mạnh, nhờ nhu cầu bùng nổ ở nước ngoài và doanh số bán hàng của thương hiệu Labubu nổi tiếng tăng vọt.

Theo Pop Mart, doanh thu của tập đoàn tăng 184,7% so với cùng kỳ năm trước lên 37,12 tỷ nhân dân tệ (5,4 tỷ USD). Lợi nhuận ròng tăng 293,3% lên 13,01 tỷ nhân dân tệ, trong khi biên lợi nhuận gộp tăng lên 72,1% từ 66,8% của năm trước đó.

Mặc dù kết quả kinh doanh khả quan, giá cổ phiếu của tập đoàn đã giảm khoảng 30% sau khi công bố kết quả do các nhà đầu tư phản ứng trước kỳ vọng quá cao và lo ngại về tính bền vững.

Nhà đầu tư lo ngại rằng phần lớn doanh thu của tập đoàn gắn liền với một tài sản trí tuệ duy nhất.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Wang Ning cho biết tập đoàn đặt mục tiêu tăng trưởng “không dưới 20%” trong năm 2026, khi tập trung mạnh vào mở rộng toàn cầu và hiệu quả hoạt động.

Thị trường quốc tế là động lực nổi bật của Pop Mart. Doanh thu ở nước ngoài tăng vọt 291,9%, lên 16,27 tỷ nhân dân tệ, vượt xa mức tăng trưởng 134,7% tại Trung Quốc, nơi doanh thu đạt 20,85 tỷ nhân dân tệ.

Châu Mỹ dẫn đầu sự tăng trưởng, với doanh thu tăng vọt 748,4%, lên 6,81 tỷ nhân dân tệ, chiếm 18,3% tổng doanh thu. Thị trường châu Á-Thái Bình Dương ngoài Trung Quốc tăng 157,6%, trong khi châu Âu và các khu vực khác tăng hơn năm lần.

Tập đoàn dự định mở rộng mạng lưới cửa hàng tại Mỹ từ 72 địa điểm lên hơn 100 địa điểm vào năm 2026, nhằm mục đích cân bằng lại doanh thu theo hướng các kênh bán hàng truyền thống, vốn hiện đang tụt hậu so với kênh trực tuyến.

Thương hiệu bán chạy nhất của Pop Mart, Labubu thuộc series The Monsters, đã mang về doanh thu 14,16 tỷ nhân dân tệ, tăng 365,7% so với cùng kỳ năm trước đó, chiếm khoảng 38% tổng doanh thu.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng việc phụ thuộc vào một thương hiệu bom tấn duy nhất có thể khiến công ty gặp biến động nếu sự quan tâm của người tiêu dùng giảm sút hoặc nạn hàng giả gia tăng.

Ban quản lý công ty cho biết các dòng sản phẩm Labubu mới, bao gồm series 4.0 và các sản phẩm hợp tác với nghệ sỹ, sẽ được ra mắt trong nửa cuối năm nay, cùng với các sản phẩm đồng thương hiệu gắn liền với Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup. Tập đoàn cũng đang phát triển phim và sách để khai thác tối đa tiềm năng thương mại từ sản phẩm sở hữu trí tuệ.

Sự thay đổi trong cơ cấu sản phẩm cũng đã định hình lại hoạt động kinh doanh của Pop Mart. Đồ chơi nhồi bông nổi lên là mặt hàng lớn nhất, với doanh thu tăng vọt 560,6%, lên 18,71 tỷ nhân dân tệ, chiếm hơn một nửa tổng doanh thu.

Nhà sản xuất đồ chơi này đang mở rộng ra ngoài lĩnh vực đồ sưu tầm sang các lĩnh vực kinh doanh liền kề, bao gồm thiết bị gia dụng và cửa hàng bánh kẹo theo chủ đề. Công viên giải trí của họ dự kiến sẽ ra mắt giai đoạn nâng cấp vào mùa Hè này tại Bắc Kinh.

Giám đốc Tăng trưởng mới được bổ nhiệm Justin Moon cho biết tập đoàn sẽ theo đuổi chiến lược song song tập trung vào toàn cầu hóa danh mục sở hữu trí tuệ đồng thời tăng cường hoạt động tập trung, nhắm mục tiêu tăng trưởng ở Trung Đông, Nam Á, châu Âu và Nam Mỹ./.

