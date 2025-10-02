Quảng Ninh tạo động lực phát triển từ chính quyền số

Quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Quảng Ninh đang đẩy mạnh triển khai đồng bộ các giải pháp, hướng tới một nền hành chính phục vụ, minh bạch, hiệu quả và lấy người dân làm trung tâm.

Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch hành động để cụ thể hóa tầm nhìn, kim chỉ nam cho mọi hành động, phấn đấu trở thành một trong những địa phương tiên phong trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện bằng 100% thủ tục hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã được chuẩn hóa theo quy trình ISO và thực hiện hoàn toàn qua hệ thống phần mềm một cửa liên thông.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng viễn thông, phát triển để đáp ứng yêu cầu phủ sóng rộng khắp và đến tận thôn bản.

Quảng Ninh cũng là một trong những địa phương sớm triển khai các chương trình hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên cơ sở hình thành 2 Trung tâm ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp khoa học và công nghệ lĩnh vực dược và gốm sứ mỹ nghệ; thành lập Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Trường Đại học Hạ Long. Đồng thời cũng là địa phương liên tục nằm trong tốp 10 tỉnh, thành phố có chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) cao nhất toàn quốc.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Quảng Ninh đang tập trung đổi mới cách tiếp cận, trong đó, chú trọng việc đổi mới về thể chế, chuyển từ chỗ là rào cản trở thành động lực và lợi thế cạnh tranh cho phát triển.

Trên cơ sở tiếp tục kế thừa tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tỉnh đang nghiên cứu và xây dựng lộ trình đưa vào thử nghiệm một số chính sách mới có kiểm soát; cho phép thử nghiệm các công nghệ, mô hình kinh doanh mới mà không bị ràng buộc bởi các quy định cũ, tạo không gian cho đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó, sẽ thành lập các quỹ đầu tư mạo hiểm cấp tỉnh, sử dụng ngân sách nhà nước làm “vốn mồi” để dẫn dắt, thu hút nguồn lực xã hội hóa đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cao, biến chính quyền thành một nhà đầu tư chiến lược cho tương lai.

Quảng Ninh cũng đang nghiên cứu đầu tư các khu công nghệ cao với những cơ chế vượt trội, đủ sức cạnh tranh quốc tế để thu hút các nhà đầu tư công nghệ chiến lược trên toàn cầu.

Để tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư, hỗ trợ nhân dân, doanh nghiệp, tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện rà soát, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp triệt để theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, tài chính, tài nguyên và môi trường.

Tỉnh cũng sẽ xây dựng hạ tầng dữ liệu thống nhất, liền mạch trên nguyên tắc nhất quán “một hệ thống, một dữ liệu duy nhất, một dữ liệu liền mạch” để biến dữ liệu từ các kho tài nguyên thành “kinh tế dữ liệu.”

Đặc biệt, sẽ thực hiện chuyển đổi mô hình cung cấp dịch vụ công từ bị động, chờ người dân đến yêu cầu sang chủ động phục vụ; biết dự báo và đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân, phấn đấu đến năm 2030, mọi thủ tục hành chính được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến toàn trình.../.

Xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 Tỉnh Quảng Ninh xác định rõ quyết tâm chính trị là một trong những địa phương đi đầu hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.