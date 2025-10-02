Quảng Ninh: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng tăng cao nhất trong vòng 10 năm

Mặc dù giai đoạn 9 tháng năm 2025, Quảng Ninh phải đối mặt với nhiều khó khăn, triển khai nhiều công việc mới, sự kiện quan trọng, tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, nỗ lực của các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp…, tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật về kinh tế-xã hội.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 9 tháng ước tăng 11,66%, tăng cao nhất qua 10 năm trở lại đây (các năm đều dao động từ 8,02% đến 10,12%). Cụ thể, ngành chế biến, chế tạo tăng 24,07% so với cùng kỳ năm 2024; khu vực dịch vụ tăng 15,18%.

Quảng Ninh đã đón được 17,11 triệu lượt khách du lịch, tăng 9% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 3,25 triệu lượt, tăng 25% cùng kỳ; tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 44.250 tỷ đồng, tăng 20% cùng kỳ.

Hết 9 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả đáng ghi nhận, ước đạt 51.465 tỷ đồng, đạt trên 90% dự toán trung ương và tỉnh giao đầu năm.

Đặc biệt, những điểm nghẽn về tiến độ thu tiền sử dụng đất đã được tập trung tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ, những khoản thu lớn về thuế, phí đạt tiến độ thu tốt.

Thu hút đầu tư vốn ngoài ngân sách trong nước đạt kết quả cao, đạt hơn 194.000 tỷ đồng, gấp 20 lần so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 82.000 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ.

Các vấn đề xã hội được giải quyết tốt, hài hòa; tỉnh chú trọng phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh và công bằng, tiến bộ xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Quảng Ninh duy trì thứ hạng trong nhóm 10 tỉnh, thành có số lượng và tỷ lệ học sinh giỏi Quốc gia Trung học phổ thông cao nhất cả nước.

Các nhiệm vụ khác như quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường, chuyển đổi số toàn diện được thúc đẩy; công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm, động lực được tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là tốc độ GRDP 9 tháng ước tăng 11,66% nhưng chưa đạt kịch bản tăng trưởng đã đề ra.

Cùng với đó, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa cao, tiến độ triển khai các dự án mới còn chậm; đặc biệt việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở xã, phường vẫn còn gặp phải khó khăn do vướng mắc một số quy định chưa được điều chỉnh phù hợp.

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của các ngành, địa phương trong thực hiện các mặt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tháng Chín và 9 tháng năm 2025.

Với bối cảnh, tình hình thế giới đầy biến động như hiện nay, để đạt mục tiêu GRDP cả năm 2025 đạt 12,5% theo Nghị quyết của Chính phủ và quyết tâm phấn đấu đạt 14% của tỉnh, trong quý 4/2025, tỉnh cần đạt tăng trưởng 14,75%. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn, thách thức, đòi hỏi các sở, ngành, địa phương phải tích cực, nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm bám sát các nhiệm vụ theo sự phân công trên cơ sở kịch bản đề ra./.

