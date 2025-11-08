Quảng Trị: Hỗ trợ vùng “rốn lũ” Lệ Thủy khắc phục hậu quả thiên tai

Ở khu vực phía Bắc của tỉnh Quảng Trị, đợt mưa lụt những ngày đầu tháng 11 vừa qua, xã Lệ Thủy được xem là vùng “rốn lũ” của tỉnh với hàng ngàn hộ dân bị ngập lụt trong nước.

Nhiều trường học phải cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn khi nước lũ dâng cao.

Đỉnh điểm trong ngày 4/11, toàn xã Lệ Thủy có hơn 7.200 hộ/14.000 nhân khẩu bị ngập, tập trung chủ yếu tại các thôn: Đại Phong, Thượng Phong, Lộc An, Phú Thọ, Thạch Bàn, Tân Lệ, Xuân Lai, Mai Hạ, Lộc Thượng, Lộc Hạ, Tuy Lộc, An Xá, Xuân Bồ, Hoàng Giang, Tiên Thiệp, Phan Xá, Xuân Hồi, Đông Thành, Quy Hậu, Uẩn Áo, Xuân Giang, Phong Giang, Thượng Giang. Mưa to cũng đã khiến 23 điểm trường bị ngập, trên 7.790 học sinh phải nghỉ học.

Sau hơn 1 tuần bị ngập, đến nay, nước tại các thôn, xóm trên địa bàn xã Lệ Thủy đã rút. Chính quyền địa phương, các đơn vị, trường học và nhân dân trên địa bàn đang khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Đặc biệt, để hỗ trợ địa phương và nhân dân, từ ngày 6 đến 8/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Vĩnh Linh, Trung đoàn Bộ binh 996 và Ban Chỉ huy Quân sự xã Lệ Thủy huy động hơn 200 cán bộ, chiến sỹ cơ động về xã Lệ Thủy, giúp người dân và địa phương tổ chức các hoạt động khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Các lực lượng được bố trí về các khu dân cư, chợ và trường học, tập trung hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng nặng trên địa bàn xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Ngay sau khi nước rút, các lực lượng đã nhanh chóng triển khai công tác giúp dân với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao. Các cán bộ, chiến sỹ đã phối hợp cùng các lực lượng công an, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên, cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh của các trường học tổ chức vệ sinh, thu dọn bùn đất, rác thải, nạo vét cống rãnh, làm sạch khuôn viên trường lớp và khu dân cư.

Các lực lượng tập trung hỗ trợ các điểm trường bị ngập sâu và ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ vừa qua như: Tiểu học số 1 Kiến Giang, Mầm non Hoa Mai, Tiểu học Phong Thủy, Mầm non An Thủy, Tiểu học số 2 An Thủy...

Với tinh thần “ở đâu nhân dân khó, ở đó có bộ đội,” cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị đã không quản ngại khó khăn, vất vả, dầm mình trong bùn đất, nước lạnh... để giúp các trường học sớm được vệ sinh sạch sẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho thầy, cô giáo và học sinh trở lại giảng dạy, học tập trong thời gian sớm nhất.

Cô giáo Nguyễn Thị Yến Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 An Thủy (xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) cho biết trận mưa lụt vừa qua, khu vực trường học bị ngập, nhà trường phải cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, tình trạng mưa lụt kéo dài khiến các em phải nghỉ học suốt 2 tuần.

Ngay khi nước rút, nhà trường đã được các lực lượng, đoàn thể và phụ huynh hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh, cào đẩy bùn đất, lau chùi phòng học, bàn ghế, đồ dùng học tập, khử khuẩn môi trường nhằm đảm bảo môi trường an toàn, sạch sẽ trước khi đón học sinh trở lại trường…

Trung tá Nguyễn Văn Sâm, Chính trị viên Tiểu đoàn 42, Trung đoàn 996, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho hay: "Giúp đỡ nhân dân là mệnh lệnh trái tim của mỗi cán bộ, chiến sỹ đơn vị. Chúng tôi quán triệt, xác định rõ quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của mình khi được cơ động về địa bàn vùng ngập lụt giúp đỡ người dân, luôn đồng hành, sát cánh hỗ trợ nhân dân trong mọi tình huống, hoàn cảnh."

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, đến ngày 7/11, toàn tỉnh có 9 vị trí tuyến đường ngập lụt (3 vị trí quốc lộ, 2 vị trí tỉnh lộ, 4 vị trí đường liên xã, liên thôn và ngầm tràn khu vực miền núi); 40 vị trí sạt lở; hơn 785 hộ/2.271 nhân khẩu bị ngập lụt; cô lập, chia cắt (xã Kim Phú) có 232 hộ/885 nhân khẩu và 2 điểm/1.049 học sinh.

Trong thời gian tới, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tiếp tục phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương, đặc biệt là các điểm bị ngập sâu và ảnh hưởng nặng do mưa lũ gây ra.

Hình ảnh người chiến sỹ Quân đội nhân dân cần cù, tận tụy, hết lòng vì nhân dân đã để lại nhiều xúc động, niềm tin yêu trong lòng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương./.

