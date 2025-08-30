Quảng Trị: Người dân trục vớt được phao tiêu hàng hải lớn trôi dạt vào bờ biển

Sáng 30/8, Công an xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang xác minh nguồn gốc 1 chiếc phao tiêu hàng hải lớn trôi dạt vào bờ biển được người dân phát hiện và trục vớt.

Trước đó, vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 29/8, 3 người dân gồm anh Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1979), Nguyễn Văn Hinh (sinh năm 1983) và Nguyễn Văn Hoàn (sinh năm 1985), cùng trú thôn Tân Mạch, xã Vĩnh Hoàng đã phát hiện 1 phao tiêu hàng hải màu đỏ bị trôi dạt vào bờ biển địa phương. Phao tiêu có chiều dài khoảng 12m, đường kính 3,5m.

Ba người đã dùng xe múc trục vớt chiếc phao tiêu trên lên bờ và báo cho chính quyền địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vĩnh Hoàng đã có mặt tại hiện trường bảo vệ tài sản đồng thời phối hợp cùng lực lượng chức năng xác minh nguồn gốc phao tiêu để xử lý theo quy định.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, từ ngày 29-30/8, mưa lớn xảy ra phổ biến trên địa bàn từ 55-70mm, có một số nơi cao như: Hướng Lập, Hướng Phùng, Dân Hóa, Cồn Tiên, Tân Thành... Độ ẩm đất tại một số khu vực thuộc tỉnh Quảng Trị đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo, trong tình trạng mưa vừa đến mưa to với lượng phổ biến từ 20-60 mm diễn ra phổ biến trên địa bàn, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các xã thuộc tỉnh là rất lớn.

Do ảnh hưởng của bão số 5 và mưa sau bão tại xã Kim Phú hiện vẫn có 3 điểm vẫn đang bị chia cắt tại Bản Ón, Bản Yên Hợp, Bản Mò O Ồ Ồ.

Tỉnh Quảng Trị dự kiến sơ tán 14.295 hộ với 52.853 nhân khẩu ở các vùng xung yếu, có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét./.

Quảng Trị nhanh chóng cứu trợ và khắc phục hậu quả sau mưa, bão Đối với các địa bàn thường xuyên bị chia cắt, các địa phương trong tỉnh đã phối hợp lực lượng bộ đội biên phòng dự trữ sẵn sàng bình quân 2 tấn gạo/địa điểm để hỗ trợ, ứng cứu nhân dân kịp thời.