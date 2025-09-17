Quảng Trị: Thăm hỏi các nạn nhân trong vụ xe ôtô đâm vào chợ ở Lao Bảo

Ngày 17/9, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại chợ Tân Long, xã Lao Bảo, ông Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra hiện trường, chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Kiểm tra hiện trường vụ tai nạn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ sở y tế khẩn trương bố trí đầy đủ mọi điều kiện về nhân lực, thiết bị, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người; đồng thời chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể giúp đỡ gia đình có người thân bị nạn chăm lo hậu sự chu đáo.

Đối với các trường hợp nạn nhân tử vong là người Lào, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phan Phong Phú yêu cầu, trên cơ sở quy định của pháp luật, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ, bàn giao cho người nhà nạn nhân ngay sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi.

Tại buổi làm việc với các ngành chức năng tỉnh Savanakhet (Lào) và đại diện cụm bản sát biên giới có người tử nạn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Phong Phú đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình và khẳng định tỉnh Quảng Trị sẽ hỗ trợ tối đa, đáp ứng các điều kiện cần thiết để những nạn nhân xấu số được sớm về mai táng theo phong tục.

Chia sẻ, động viên với các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, ông Phan Phong Phú cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi các nạn nhân bị thương đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban An toàn giao thông, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương... cũng hỗ trợ các phần quà bằng tiền mặt cho gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Trước đó như TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 7 giờ 47 phút ngày 17/9, tại chợ Tân Long, thuộc thôn Long Hợp, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, xe ôtô có biển kiểm soát 37C - 58763 do ông Trần Minh Hoàng (sinh năm 1973), trú tại Thành phố Hồ Chí Minh điều khiển, chở theo ông Võ Nhật T. (sinh năm 1977) trú tại Đồng Nai, lưu thông trên Quốc lộ 9 hướng Khe Sanh-Lao Bảo.

Khi đến ngã ba Tân Long, xã Lao Bảo, xe bất ngờ lao thẳng vào khu vực chợ. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên tỉnh lộ và chợ tập trung rất đông người dân cùng nhiều phương tiện chở chuối. Theo camera của các hộ dân ghi lại, chiếc xe ôtô lao với tốc độ nhanh, cuốn theo nhiều người và xe mô tô... Vụ tai nạn đã khiến 3 người tử vong tại chỗ, trong đó có 1 người Việt Nam và 2 người quốc tịch Lào. Có 3 nạn nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị và nhiều nạn nhân bị thương nhẹ đưa đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hướng Hóa..../.

