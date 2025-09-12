Ra mắt kênh báo chí dữ liệu đồ sộ về Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng

Trang thông tin điện tử không chỉ là cuốn cẩm nang số, mà còn là kênh báo chí dữ liệu đồ sộ và quy mô nhất từ trước tới nay về các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 12/9, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân - cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính thức ra mắt Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam-Đại hội XIV" tại địa chỉ https://daihoidangtoanquoc.vn.

Dữ liệu số khổng lồ về lịch sử Đảng

Trang thông tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam-Đại hội XIV” được Báo Nhân Dân xây dựng dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhằm cung cấp thông tin chính thống, đầy đủ và kịp thời các hoạt động tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam - sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trang thông tin sẽ được cập nhật liên tục, với nguồn thông tin chính thống từ các cơ quan chức năng, phục vụ đối tượng bạn đọc là cán bộ, Đảng viên, các tầng lớp nhân dân Việt Nam và kiều bào ở nước ngoài.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự Lễ ra mắt Trang thông tin điện tử chuyên đề "Đảng Cộng sản Việt Nam-Đại hội XIV." (Ảnh: Mạnh Nguyễn/Vietnam+)

Trong bối cảnh cả nước đang thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trang thông tin điện tử cập nhật đầy đủ thông tin về đại hội đảng bộ 3.321 xã, phường, đặc khu trên toàn quốc; cũng như đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương và đảng bộ các tỉnh, thành phố.

Trang thông tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam-Đại hội XIV” cũng là nền tảng truyền thông số hiện đại, thể hiện quyết tâm chủ động nắm bắt xu thế của kỷ nguyên công nghệ; là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến nhân dân một cách gần gũi, trực quan và sinh động, nâng cao nhận thức chính trị và thúc đẩy sự tham gia của toàn xã hội vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Nổi bật trong trang thông tin là nội dung “Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV” cập nhật tiến trình chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp từ cơ sở, báo cáo chính trị, nhân sự đại hội của các Đảng bộ trực thuộc Trung ương và Đảng bộ các tỉnh, thành phố.

Nội dung “Những chặng đường vẻ vang của Đảng” trình bày bối cảnh lịch sử, tình hình trong nước và quốc tế - thời điểm diễn ra các kỳ Đại hội, thông tin các đồng chí Tổng Bí thư qua các thời kỳ, tư liệu ảnh/video và bài học lịch sử.

Bên cạnh đó, người xem có thể truy cập nội dung “Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng” tổng kết thành tựu về xây dựng Đảng, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, đối ngoại dưới sự lãnh đạo của Đảng và các bài học kinh nghiệm qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới.

Đây cũng là không gian số để nhân dân, chuyên gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng qua biểu mẫu trực tuyến.

Trang thông tin có đầy đủ các bài viết, phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm; các văn bản quy định, hướng dẫn của Đảng: Thư viện số hóa cập nhật các nghị quyết, kết luận, hướng dẫn của Đảng.

Ngoài ra, các tính năng hiện đại lần đầu tiên được áp dụng cho Trang tin điện tử chuyên đề của Đảng, như: Công cụ tìm kiếm thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (chatbot); Bản đồ tương tác lãnh đạo Đảng qua các thời kỳ, giới thiệu thông tin các đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương qua các kỳ Đại hội.

Ông Lê Quốc Minh, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân giới thiệu nội dung trang thông tin. (Ảnh: Mạnh Nguyễn/Vietnam+)

Phát biểu tại Lễ ra mắt, ông Lê Quốc Minh, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho hay trang thông tin điện tử về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng mang một sứ mệnh kép: Vừa là kênh thông tin chính thống, kịp thời, vừa là một nền tảng truyền thông số hiện đại, thể hiện khát vọng Đảng ta chủ động nắm bắt xu thế của kỷ nguyên công nghệ, đưa tư tưởng, đường lối của Đảng đến với nhân dân một cách gần gũi, trực quan và sinh động hơn bao giờ hết.

Báo Nhân Dân cam kết duy trì và phát triển trang thông tin trước, trong và sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra, góp phần tạo thành kho tư liệu số quý giá về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông tin “đúng-đủ-nhanh-gọn-hay”

Phát biểu tại Lễ ra mắt, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam-Đại hội XIV" phải là nơi cập nhật chương trình, nội dung, văn kiện, kết quả Đại hội; là kênh phát hành thông cáo báo chí, tài liệu hỏi đáp, dữ liệu đồ họa, ảnh và video chính thức; đảm bảo chính xác, kịp thời, dễ hiểu; định hướng dư luận; kết nối-tương tác.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Mạnh Nguyễn/Vietnam+)

Theo Tổng Bí thư, trong thời đại bùng nổ dữ liệu, cuộc chiến giành niềm tin là cuộc chiến vì sự thật. Các thế lực thù địch và phần tử cơ hội lợi dụng không gian mạng để bóp méo, xuyên tạc, gieo rắc hoài nghi, chia rẽ. Càng trong bối cảnh đó, thông tin chính thống càng phải giữ vị thế “điểm tựa.”

Trang tin vì thế càng cần trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng-văn hóa: Nhanh nhưng không vội, chắc nhưng không chậm, ngắn gọn mà thuyết phục, kiên định mà nhân văn.

Để vận hành hiệu quả, Tổng Bí thư đề nghị quán triệt và thực hiện sáu yêu cầu trọng tâm: Kỷ luật thông tin; chính xác-kịp thời; an toàn-an ninh; phối hợp nhịp nhàng; chú trọng đối ngoại; lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Coi đó là “kỷ luật vận hành” của trang tin.

Tổng Bí thư yêu cầu mọi nội dung bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan liên quan theo thẩm quyền; tuyệt đối không suy đoán; không rò rỉ, không sơ suất. Thiết lập lịch công bố rõ ràng; phát hành đồng bộ văn bản, đồ họa, video; cung cấp đồng thời cho báo chí, nền tảng số và các kênh đối ngoại; tiêu chí là “đúng-đủ-nhanh-gọn-hay.” Vận hành bảo mật nhiều lớp; giám sát 24/7; có kịch bản ứng phó với tấn công, giả mạo, chiếm đoạt; dự phòng máy chủ, nội dung và nhân sự; không để “mất sóng,” không để bị động, bất ngờ trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Giáo sư-Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu. (Ảnh: Mạnh Nguyễn/Vietnam+)

Theo Giáo sư-Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận Trung ương, việc xây dựng một trang thông tin điện tử chuyên đề về Đại hội có vai trò hết sức quan trọng trong công tác tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng các nội dung của Đại hội, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước thịnh vượng, hùng cường.

“Đây là diễn đàn quan trọng để tiếp thu ý kiến nhân dân, để người dân, chuyên gia có cơ hội thảo luận, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, các văn kiện của Đảng," ông Tạ Ngọc Tấn nói./.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Báo Nhân Dân và các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Mạnh Nguyễn/Vietnam+)

