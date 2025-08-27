Sản lượng dầu thô của Iran đạt mức cao nhất trong 7 năm rưỡi qua

Tổng giám đốc Công ty Dầu mỏ quốc gia Iran (NIOC), ông Hamid Bovard, ngày 26/8 cho biết sản lượng dầu thô của Iran đạt mức cao nhất trong vòng 7 năm rưỡi tính trong tháng 8/2025.

Ông Bovard cho biết thành tựu này là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ từ các chuyên gia và công nhân ngành dầu khí, phù hợp với mục tiêu của chính quyền Tổng thống Masoud Pezeshkian trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ông Bovard nhấn mạnh cột mốc này sẽ được ghi nhớ và có thể mở ra khởi đầu đầy hứa hẹn cho các kế hoạch năng lượng trong tương lai của chính phủ.

Theo ông, trong năm 2024 (theo lịch Iran), ban lãnh đạo ngành dầu khí đã tập trung vào các ưu tiên chiến lược của NIOC, với mục tiêu tối đa hóa khai thác từ các nguồn tài nguyên dầu khí, đồng thời mở rộng xuất khẩu.

Mục tiêu cốt lõi là nâng cao hiệu quả và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời bảo đảm triển vọng phát triển lâu dài cho đất nước.

Theo số liệu từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), sản lượng dầu thô của Iran đã tăng khoảng 200.000 thùng mỗi ngày (bpd) trong tháng 7/2025, đạt mức 3,27 triệu thùng/ngày, tăng từ mức 3,08 triệu bpd vào tháng 6/2025.

Trong báo cáo năng lượng ngắn hạn mới nhất, IEA cũng cho biết tổng sản lượng của 12 thành viên Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã giảm xuống còn 28,21 triệu bpd trong tháng Bảy, thấp hơn 210.000 bpd so với mức 28,42 triệu bpd của tháng Sáu.

Bản tin thống kê mới nhất của OPEC cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ sản lượng dầu thô của Iran so với cùng kỳ năm trước. Dữ liệu cho thấy trong năm 2024, Iran dẫn đầu thế giới về mức tăng sản lượng dầu thô hằng năm, với mức tăng 13% so với năm 2023.

Cụ thể, sản lượng trung bình hằng ngày của Iran tăng 374.000 bpd, từ 2,88 triệu bpd vào năm 2023 lên 3,26 triệu bpd trong năm nay.

Mức tăng này diễn ra trong bối cảnh Iran đang nỗ lực củng cố vị thế trong OPEC và mở rộng xuất khẩu, bất chấp các lệnh trừng phạt từ phương Tây khiến nước này gặp khó khăn trong việc tiếp cận thị trường toàn cầu.

Các nhà phân tích nhận định Iran đang ngày càng chuyển hướng sang các khách hàng châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, để duy trì và gia tăng hoạt động xuất khẩu./.

Xuất khẩu dầu mỏ của Iran vượt mốc 46 tỷ USD bất chấp lệnh trừng phạt Iran ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu xuất khẩu dầu cao nhất trong số các quốc gia thành viên trong năm qua khi đã tăng từ mức 41,1 tỷ USD vào năm 2023 lên hơn 46,7 tỷ USD vào năm 2024.