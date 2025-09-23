Tấm lòng hướng về quê hương cội nguồn từ Thụy Sĩ

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, Hội hữu nghị Thụy S-- Việt Nam ngày 21/9 đã tổ chức “Ngày hội đoàn kết với Việt Nam” tại thành phố Zurich.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam Anjuska Weil, Tổng Thư ký Hội người Việt Nam tại Thụy Sĩ Ngọc Dung Moser cùng đông đảo kiều bào và bạn bè quốc tế.

Trong nhiều năm qua, sự kiện đã trở thành hoạt động thường niên quan trọng của Hội hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam, nhằm kêu gọi quyên góp tài chính ủng hộ các chương trình từ thiện tại Việt Nam.

Trong bài phát biểu mở màn, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam Anjuska Weil đã nhắc về những năm tháng ủng hộ Việt Nam giành độc lập hòa bình rồi sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh vừa qua của Việt Nam, cũng như các chương trình thiện nguyện mà hội đang triển khai ở Việt Nam.

Không khí khán phòng như nóng lên nhờ các tiết mục văn nghệ của các thầy cô và học sinh trường Bình Minh.

Qua phần trình bày tiết mục “Mẹ yêu," cô Huỳnh Minh Châu cho biết cô luôn hướng đến việc dạy cho các bạn học sinh về tình yêu quê hương đất nước, tình cảm mẫu tử và việc đối nhân xử thế sao cho đúng trong cuộc sống.

Cô Huỳnh Minh Châu cho biết: “Các bạn nhỏ ở đây chưa nắm rõ được về tình hiếu thảo như trong cuộc sống gia đình ở Việt Nam. Do đó, tôi và các thầy cô luôn mong các con hiểu hơn về việc này.”

Các em nhỏ tại trường Bình Minh tham gia tiết mục văn nghệ. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Sự kiện năm nay cũng có cả các tiết mục dân ca Quan họ, thu hút nhiều chú ý của khách tham dự.

Ông Hendrico Palleta chia sẻ: “Sự kiện luôn mang ý nghĩa cao cả, đó là thể hiện tinh thần đoàn kết với Việt Nam thông qua các dự án thiện nguyện. Tiếp đó, sự kiện này cũng kết nối mọi người Việt Nam đang sinh sống ở Thụy Sĩ, đặc biệt là cho trẻ nhỏ. Nhờ vậy, các cháu luôn hiểu hơn về quê hương, về cội nguồn của mình.”

Trong không khí vui tươi phấn khởi, bà con kiều bào cùng cất vang lời hát ca khúc “Một vòng Việt Nam.”

Trên sân khấu, các em học sinh của trường Bình Minh cũng thể hiện khả năng nói tiếng Việt của mình, và nhận được rất nhiều tràng vỗ tay khi tiết mục kết thúc./.

