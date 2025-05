Tăng trưởng 8% khó khăn: Chính phủ yêu cầu thực hiện tốt 15 nhóm giải pháp

Chiều 6/5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, người phát ngôn của Chính phủ, cho biết tình hình kinh tế xã hội trong tháng Tư và 4 tháng đầu năm 2025 tiếp tục chuyển biến tích cực; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Tuy vậy, khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng 8% khó khăn hơn do chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ và sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp…

Nhiều kết quả nổi bật trong tháng Tư

Thông tin cụ thể tại Họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 6/5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, cho biết sáng nay (6/5), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4/2025 để đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng Tư và 4 tháng đầu năm 2025; tình hình phân bổ vốn đầu tư công, thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và những trọng tâm trong thời gian tới.

Cụ thể, tình hình kinh tế xã hội tháng Tư tiếp tục chuyển biến tích cực. Trong đó nổi bật sản xuất công nghiệp tăng 1,4% so tháng Ba; tính chung 4 tháng đầu năm 2025 tăng 8,4%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 10%. Thu hút gần 7,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 23,8%, cao nhất từ trước đến nay.

Trong tháng Tư vừa qua, kinh tế vĩ mô cũng duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 4 tháng đầu năm 2025 tăng bình quân 3,2%; thu ngân sách Nhà nước bằng 48% dự toán năm, tăng 26,3%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt trên 276 tỷ USD, tăng 15,7%, xuất siêu 3,8 tỷ USD. An ninh năng lượng, lương thực được bảo đảm.

Cùng với đó, theo ông Sơn, thu hút đầu tư nước ngoài trong tháng Tư cũng tiếp tục tăng; tổng vốn FDI đăng ký 4 tháng qua đạt trên 13,8 tỷ USD, tăng 40%; vốn FDI thực hiện đạt trên 6,7 tỷ USD, cao nhất cùng kỳ giai đoạn 2020 - 2025.

Ngoài ra, công tác phòng, chống lãng phí cũng được đặc biệt quan tâm; hoàn thành rà soát, đề xuất Bộ Chính trị, Quốc hội tháo gỡ vướng mắc cho trên 2.200 dự án với tổng vốn gần 6 triệu tỷ đồng và quy mô sử dụng đất khoảng 347.000 ha.

Tình hình an sinh xã hội trong tháng Tư được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện. Cả nước đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được trên 201.000 căn, trong đó khánh thành 106.000 căn và khởi công trên 95.000 căn.

“Theo đánh giá của Liên hợp quốc, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam năm 2025 xếp hạng 46/143, tăng 8 bậc so với năm 2024. Thu nhập bình quân tháng của lao động quý I/2025 tăng 10,7% so với cùng kỳ 2024. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; uy tín, vị thế đất nước được nâng lên,” người phát ngôn của Chính phủ nhấn mạnh.

Các giải pháp trọng tâm để vượt qua khó khăn

Dù vậy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết tại phiên họp sáng nay, Chính phủ cũng nhìn nhận khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng 8% khó khăn hơn do chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ và sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. (Ảnh: TTXVN)

Ngoài ra, Chính phủ cũng nhìn nhận còn một số tồn tại, hạn chế như: Sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là trước những biến động bên ngoài; hoạt động SXKD nhiều lĩnh vực còn khó khăn, tiếp cận vốn tín dụng còn hạn chế; các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt kỳ vọng, trong khi các động lực tăng trưởng mới vẫn cần thời gian để phát huy hiệu quả; phân cấp, phân quyền chưa triệt để.

Trong khi thủ tục hành chính còn rườm rà, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân; đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn; tình hình tội phạm ma túy, công nghệ cao, lừa đảo qua mạng, buôn lậu, hàng nhái,… diễn biến phức tạp.

Trước tình hình trên, ông Sơn cho biết tại phiên họp Thủ tướng đã yêu cầu các Bộ trưởng, trưởng ngành, lãnh đạo địa phương tập trung chỉ đạo, thực hiện 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Đầu tiên là chủ động rà soát lại công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công để khắc phục các hạn chế, bất cập đã chỉ ra; tập trung thực hiện hiệu quả việc sắp xếp địa giới hành chính và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thực sự chuyển đổi trạng thái từ thụ động giải quyết thủ tục hành chính sang tích cực, chủ động phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương lưu ý tới việc cắt giảm thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, nâng cao tính tự lực, tự cường; rà soát, sửa đổi các văn bản hướng dẫn sáp nhập; rà soát lại toàn bộ việc phân cấp, phân quyền của ngành mình và đề xuất Quốc hội ban hành nghị quyết về phân cấp, phân quyền.

Về ứng phó hiệu quả chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ, ông Sơn cho biết Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị kỹ phương án, đàm phán hiệu quả với phương châm “hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ” và trên tinh thần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Việt Nam, hướng tới thương mại cân bằng, bền vững; bảo đảm các nội dung đàm phán không ảnh hưởng đến các thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng gợi mở giải pháp đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng; nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ; khai thác tốt thị trường trong nước; tăng cường kiểm tra giám sát nguồn gốc xuất xứ hàng hóa; thường xuyên trao đổi và hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động chịu ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch; xử lý nghiêm các bộ, ngành, địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đến 15/3/2025; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao.

Cùng với đó, các bộ ngành, địa phương cần tiếp tục xử lý có kết quả các vấn đề tồn đọng, kéo dài; đặc biệt sớm đưa vào triển khai hơn 2.200 dự án đầu tư với tổng số vốn gần 6 triệu tỷ đồng; bảo đảm các chính sách an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội; tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế./.

Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2025 Sáng 6/5/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 để thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 4 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.