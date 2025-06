Tập đoàn Xiaomi ra mắt mẫu SUV điện đầu tiên cạnh tranh với Tesla

Việc tập đoàn Xiaomi chính thức ra mắt mẫu SUV điện đầu tiên vào ngày 26/6 sẽ một lần nữa minh chứng vị thế "con cưng" của giới đầu tư mà “gã khổng lồ” công nghệ Trung Quốc này đạt được, nhờ vào quyết định đặt cược đầy tham vọng vào thị trường ôtô.

Cổ phiếu của công ty do tỷ phú Lôi Quân sáng lập đang tiến rất gần đến mức kỷ lục mới tại thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) sau khi tăng vọt 64% trong năm nay.

Với giá trị vốn hóa hiện tại lên đến 187 tỷ USD, Xiaomi đã vượt mặt cả ông lớn xe điện Trung Quốc BYD Co. trong bối cảnh hãng này đang không ngừng mở rộng dấu ấn tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới.

Mẫu xe mới SU7, được định vị là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Model Y của Tesla Inc., được kỳ vọng sẽ giúp Xiaomi hiện thực hóa mục tiêu này.

Mẫu SUV này là một phần quan trọng trong chiến lược xe điện trị giá 10 tỷ USD của Xiaomi, nhắm vào xu hướng ưa chuộng các dòng xe cỡ lớn tại Trung Quốc.

Đồng thời, đây cũng là dấu hiệu cho thấy sự chuyển dịch sâu sắc hơn trong mô hình kinh doanh của Xiaomi, hướng tới việc cung cấp cho người tiêu dùng khả năng đồng bộ hóa các khía cạnh quan trọng trong cuộc sống hàng ngày.

Theo nhận định của một số nhà đầu tư, chính hệ sinh thái tích hợp này sẽ củng cố vị thế dẫn đầu của Xiaomi trong lĩnh vực công nghệ nghìn tỷ USD của Trung Quốc.

Bà June Lui, Giám đốc danh mục đầu tư tại Polen Capital, nhận xét sản phẩm mới này không chỉ mang lại cho Xiaomi sự hiện diện trong mảng kinh doanh xe điện đang phát triển nhanh chóng ở Trung Quốc, mà quan trọng hơn là sức mạnh tổng hợp.

Trên toàn cầu, chưa có công ty nào có thể kết nối liền mạch thiết bị di động, thiết bị gia dụng và ôtô, và Xiaomi đang sở hữu cả ba yếu tố này.

Trong 12 tháng qua, cổ phiếu Xiaomi đã tăng hơn ba lần, vượt trội so với các đối thủ cùng ngành, nhờ tận dụng thành công từ mảng điện thoại thông minh để thâm nhập vào thị trường xe điện vốn đã rất đông đúc của Trung Quốc.

Đà tăng trưởng ấn tượng này, nổi bật ngay cả trong bối cảnh ngành công nghệ Trung Quốc đang trên đà phục hồi mạnh mẽ, một phần nhờ đột phá của DeepSeek, đã đưa Xiaomi trở thành một trong những cổ phiếu công nghệ có định giá cao nhất nước này.

Cổ phiếu Xiaomi hiện đang giao dịch ở mức gần 30 lần thu nhập dự phóng (ước tính về lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) mà một công ty có thể đạt được trong tương lai), cao gần gấp đôi so với định giá của Tencent Holdings Ltd. và thậm chí còn vượt cả “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ Apple Inc.

Dù vậy, giới phân tích vẫn tỏ ra lạc quan, kỳ vọng rằng mẫu xe điện thứ hai với thiết kế thể thao và cao cấp hơn này sẽ giúp Xiaomi chinh phục một phân khúc khách hàng mới, qua đó tiếp tục thúc đẩy giá cổ phiếu tăng cao.

Động lực từ lượng đơn đặt hàng cho SU7 cũng là yếu tố then chốt để Xiaomi gia tăng quy mô sản xuất, một điều kiện tiên quyết để cải thiện hiệu quả kinh tế trên mỗi sản phẩm trong mảng kinh doanh ôtô.

Các nhà phân tích ước tính giá bán của SU7 sẽ dao động trong khoảng từ 250.000 nhân dân tệ (tương đương 34.900 USD) đến 330.000 nhân dân tệ (gần 46.000 USD).

Để so sánh, Model Y của Tesla có giá khởi điểm từ 263.500 nhân dân tệ (36.700 USD), trong khi phiên bản điện của mẫu SUV BYD Tang L, có kích thước nhỏ hơn một chút so với SU7, được bán với giá từ 239.800-289.800 nhân dân tệ (33.400-40.380 USD)./.

