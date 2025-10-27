Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 203/CĐ-TTg ngày 27/10/2025 chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại khu vực Trung Bộ.

Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm ngày 26 và sáng sớm ngày 27/10/2025, khu vực từ Quảng Trị-Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa một số nơi trên 400mm, đặc biệt tại tâm mưa Bạch Mã (Huế) mưa tới trên 700mm trong 9 giờ.

Mưa lớn trên diện rộng, các hồ chứa phải vận hành điều tiết lũ, mực nước trên các sông ở Huế, Đà Nẵng lên nhanh.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 27/10 lũ trên các sông ở Huế, Đà Nẵng tiếp tục lên, cụ thể: lũ trên sông Bồ tại Phú Ốc có khả năng vượt lũ lịch sử năm 2020 khoảng 0,2-0,3m; trên sông Hương tại Kim Long lên trên báo động 3 khoảng 1,2m (dưới mức lũ lịch sử khoảng 1,11m); trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu tiếp tục lên và ở trên báo động 3.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu trên diện rộng ở các thành phố Huế và Đà Nẵng; lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các sườn dốc, nhất là khu vực miền núi các địa phương từ Quảng Trị-Quảng Ngãi.

Lũ trên các sông ở Quảng Trị đang lên nhanh khiến nhiều nơi chìm trong nước. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương và các bộ, ngành có liên quan tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng, tránh, ứng phó với mưa lũ lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất theo chỉ đạo tại Công điện số 202/CĐ-TTg ngày 22/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi tiếp tục chỉ đạo:

a) Tổ chức theo dõi chặt chẽ, cập nhật đầy đủ, thông tin kịp thời về tình hình và dự báo diễn biến mưa lũ để Nhân dân chủ động ứng phó, không để tình trạng người dân không nắm được thông tin về thiên tai; tăng cường phổ biến, hướng dẫn cho người dân kỹ năng ứng phó với từng tình huống thiên tai, nhất là đối với sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt.

b) Rà soát, phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu để kịp thời cảnh báo cho người dân, chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Triển khai lực lượng, phương tiện kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ giao thông, bố trí lực lượng cứu hộ, cứu nạn, nhất là những nơi có nguy cơ xảy ra chia cắt, cô lập do sạt lở, ngập lụt để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

c) Triển khai công tác bảo vệ đê điều, hồ đập theo cấp báo động; theo dõi chặt chẽ, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương chỉ đạo vận hành các hồ đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn bảo đảm khoa học, an toàn cho công trình và góp phần giảm lũ, hạn chế ngập lụt cho hạ du.

d) Căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

đ) Tập trung chỉ đạo, khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên; hỗ trợ kịp thời lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân tại các vùng bị thiệt hại. Bảo đảm tuyệt đối không để người dân bị đói, rét, thiếu nước sạch, không được hỗ trợ y tế khi ốm đau.

e) Ngay sau khi nước rút, cần khẩn trương huy động lực lượng triển khai công tác vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, nhanh chóng khôi phục sản xuất (nhất là sản xuất nông nghiệp), sớm ổn định đời sống.

Phải ưu tiên cao nhất việc bảo đảm các điều kiện an toàn cho học sinh trở lại trường học và công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân.

g) Chỉ đạo tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá cụ thể thiệt hại do mưa lũ; tổng hợp, báo cáo và đề xuất các giải pháp hỗ trợ (trong trường hợp vượt quá khả năng của địa phương).

Chủ động, khẩn trương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, đánh giá kỹ lưỡng tác động của các công trình hạ tầng kinh tế-xã hội đến năng lực tiêu thoát lũ trên địa bàn để có giải pháp khắc phục, điều chỉnh kịp thời, phù hợp.

Người dân theo dõi lũ trên sông Trà Khúc ở Quảng Ngãi. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường:

a) Chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn theo dõi chặt chẽ, tham khảo các thông tin dự báo của quốc tế để dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, sớm nhất, chính xác nhất về diễn biến, tác động của mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để cơ quan chức năng và người dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, kịp thời, hiệu quả.

b) Chủ động chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động thủy sản trên biển, ven biển, bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi, sản xuất nông nghiệp; phối hợp với ngành công thương và các địa phương chỉ đạo vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống liên hồ chứa, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn hồ đập.

c) Tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình, chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai công tác ứng phó phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

3. Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo triển khai ngay các giải pháp ứng phó, bảo vệ công trình và kết cấu hạ tầng giao thông; bảo đảm an toàn giao thông, hoạt động xây dựng, nhất là an toàn cho người, phương tiện tại công trường thi công các tuyến cao tốc trong thời gian bị ảnh hưởng của mưa lũ; tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư khẩn trương khắc phục, sửa chữa kịp thời các vị trí bị sạt lở, hư hỏng, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong thời gian sớm nhất, đặc biệt là trên các trục giao thông chính, tuyến huyết mạch.

4. Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống điện và sản xuất công nghiệp, hạn chế thiệt hại do mưa lũ.

5. Các Bộ Quốc phòng, Công an chủ động chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác sơ tán, di dời dân cư, ứng phó với mưa lũ và cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

6. Các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động phối hợp với địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai công tác phòng, chống, ứng phó với mưa lũ, hạn chế thiệt hại đối với ngành, lĩnh vực quản lý.

7. Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia theo dõi sát diễn biến tình hình, sẵn sàng điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

8. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam kịp thời thông tin về tình hình thiên tai và công tác chỉ đạo ứng phó của các cơ quan chức năng, tăng cường phổ biến, hướng dẫn biện pháp, kỹ năng ứng phó ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét cho người dân.

9. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh./.

