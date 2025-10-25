Tàu Cảnh sát biển 2 kịp thời cứu tàu cá bị nạn trên vùng biển Trường Sa

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết vào khoảng 10 giờ ngày 25/10, Tàu 369 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 khi đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biển Đặc khu Trường Sa, cách Đông Nam đảo Song Tử Tây 2 hải lý nhận được thông báo từ đảo Đá Nam yêu cầu cứu nạn tàu cá PY 91243 TS bị nạn lúc 18 giờ 20 phút ngày 24/10.

Ngay sau khi nhận được thông tin, tàu 369 nhanh chóng cơ động đến vị trí tàu cá bị nạn. Sau khoảng 30 phút hành trình, tàu 369 tiếp cận được tàu cá PY 91243 TS và tiến hành lai dắt về âu tàu Đá Nam.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá PY 91243 TS có 4 ngư dân do ông Huỳnh Kim (sinh năm 1985, ở phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) làm thuyền trưởng.

Trong số này có 2 ngư dân bị thương ở đầu, 1 ngư dân bị mảnh chai găm vào chân; tàu cá bị hỏng chân vịt, vỡ phần trước mũi, khả năng cơ động chậm.

Sau khi lai dắt tàu cá về đến âu tàu Đá Nam, tổ quân y của Tàu 369 đã tiến hành chăm sóc y tế, cấp lương thực, thực phẩm cho ngư dân, đồng thời cử tổ kỹ thuật hỗ trợ khắc phục sự cố.

Hiện sức khỏe của các ngư dân đã ổn định./.

Cảnh sát biển sơ cứu, hỗ trợ khẩn cấp ngư dân bị đứt lìa một đốt ngón tay Trong quá trình làm việc dưới tàu cá, thuyền viên Danh Sáng, sinh năm 2005, thường trú xã Hòn Đất, tỉnh An Giang bị cánh quạt hút khô làm đứt một đốt ngón tay, cần hỗ trợ y tế.