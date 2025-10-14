Thanh Hóa tạo đột phá để vươn lên nhóm đầu cả nước về phát triển công nghiệp

Trong những năm qua, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Thanh Hóa đã có bước phát triển vượt bậc; nhiều chương trình, dự án, cơ chế chính sách, mô hình mới đã và đang phát huy hiệu quả, đời sống nhân dân ngày càng nâng lên.

Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, phóng viên TTXVN đã phỏng vấn ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về kết quả nổi bật trong thực hiện phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2020-2025) và dự kiến một số quyết sách Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ thảo luận, quyết định nhằm đưa tỉnh Thanh Hóa có bước phát triển mới.

- Xin ông cho biết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh Hóa lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 về phát triển kinh tế đã đạt được những kết quả nổi bật nào?

Ông Nguyễn Hoài Anh: Tỉnh Thanh Hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trong điều kiện có nhiều thuận lợi đan xen không ít khó khăn, thách thức song, được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phát huy tiềm năng, lợi thế, chủ động khắc phục khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đạt kết quả quan trọng và khá toàn diện.

Kết quả nổi bật là kinh tế tăng trưởng khá; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2025 ước đạt 10,24%. Quy mô GRDP năm 2025 đạt gần 358 nghìn tỷ đồng, gấp 1,9 lần năm 2020; GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 3.750 USD/người, gấp 1,7 lần năm 2020.

Các trung tâm kinh tế động lực tiếp tục được quan tâm đầu tư và đóng vai trò quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh. Các ngành kinh tế tiếp tục phát triển, năng lực sản xuất tăng mạnh, nhiều lĩnh vực trong nhóm đầu cả nước.

Phát triển doanh nghiệp, thu ngân sách nhà nước vượt mục tiêu Đại hội. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội tiếp tục được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại; diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc.

Chương trình nông thôn mới mang đến diện mạo mới cho hạ tầng giao thông nông thôn Thanh Hóa. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Văn hóa, xã hội chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên; đã nỗ lực hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng 14.780 ngôi nhà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh; kịp thời ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu.

Quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác đối ngoại, hợp tác và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng, từng bước đi vào chiều sâu…

- Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là rất lớn, vậy theo ông còn những hạn chế gì trong phát triển kinh tế-xã hội cần khắc phục để nhiệm kỳ tới tốt hơn?

Ông Nguyễn Hoài Anh: Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế, có mặt còn yếu kém cần phải tập trung khắc phục trong thời gian tới như kinh tế tăng trưởng khá nhưng chưa bền vững và chưa đạt mục tiêu đề ra; vai trò của một số trung tâm kinh tế động lực, trụ cột tăng trưởng, hành lang kinh tế còn hạn chế, chưa rõ nét.

Tiến độ triển khai một số dự án công nghiệp lớn, trọng điểm còn chậm, chưa thu hút được nhiều dự án FDI, dự án quy mô lớn, công nghệ cao. Sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, theo chuỗi giá trị chưa nhiều. Hoạt động du lịch chưa khắc phục được tính mùa vụ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chưa bền vững.

Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh có mặt còn hạn chế; kinh tế hợp tác, hợp tác xã phát triển chậm, hiệu quả thấp. Kết cấu hạ tầng, nhất là ở khu vực miền núi còn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển.

Hiện, vẫn còn tình trạng thiếu giáo viên ở các cấp học; chất lượng hệ thống y tế cơ sở còn thấp. Chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh mới còn hạn chế. Tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường còn xảy ra.

- Xin ông cho biết nhiệm kỳ tới tỉnh Thanh Hóa dự kiến sẽ thực hiện những giải pháp đột phá nào để đưa tỉnh phát triển kinh tế-xã hội mạnh mẽ hơn nữa?

Ông Nguyễn Hoài Anh: Với phương châm hành động “Đoàn kết-Kỷ cương-Trách nhiệm-Sáng tạo-Phát triển,” Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ thảo luận, quyết nghị các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, đối ngoại.

Cảng biển Nghi Sơn (Thanh Hóa) được quy hoạch là một trong 5 cảng biển trung tâm của cả nước. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Do đó, cùng với việc tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, để bứt phá phát triển kinh tế-xã hội, đưa tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại.

Tỉnh dự kiến tập trung thực hiện 3 khâu đột phá: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông; hạ tầng khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; hạ tầng khu vực miền núi; hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu; hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; hạ tầng du lịch.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên các lĩnh vực.

Tỉnh xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của tỉnh; xây dựng đội ngũ doanh nhân có tâm, có tầm, tuân thủ pháp luật, có khát vọng làm giàu chính đáng, có trách nhiệm với xã hội; đội ngũ chuyên gia giỏi, công nhân lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành kinh tế trọng tâm, trọng điểm của tỉnh.

Cùng với ba khâu đột phá nêu trên, tỉnh sẽ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu; tập trung xây dựng, phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực theo Quy hoạch tỉnh, 3 trụ cột phát triển (công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao; du lịch), tạo sức lan tỏa thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực, các vùng, khu vực và cả tỉnh; huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Thanh Hóa đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, lành mạnh, minh bạch, bình đẳng để khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế, đặc biệt là phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; đa dạng hóa các hình thức đầu tư, nhất là đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách.

Công ty TNHH SX và TM Yến Sào Xứ Thanh là một trong những doanh nghiệp tìm hướng đi mới, tạo việc làm cho nhiều lao động với mức thu nhập ổn định, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tỉnh bố trí, sử dụng hợp lý và nâng cao hiệu quả đầu tư công để phát huy vai trò dẫn dắt, thu hút các nguồn vốn đầu tư xã hội, tạo động lực cho phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Tỉnh tiếp tục đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng Khu kinh tế Nghi Sơn, trọng tâm là hạ tầng các khu công nghiệp, hoàn chỉnh hệ thống Cảng biển Nghi Sơn; nghiên cứu, đề xuất quy hoạch cảng tổng hợp tại khu vực Đảo Mê; khẩn trương triển khai thực hiện các dự án điện khí (LNG); xúc tiến việc triển khai giai đoạn 2 Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn; tạo thuận lợi, ưu tiên thu hút các dự án hóa dầu, tổng kho xăng dầu, các dự án công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ logistics, đưa Thanh Hóa thành trung tâm năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics.

Các cấp, các ngành trong tỉnh sẽ lồng ghép, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, giữa miền xuôi và miền núi, giữa kinh tế với văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Cùng với đó là tập trung công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; chăm lo cho người có công, gia đình chính sách; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc, nhân dân quan tâm; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, văn minh.

- Trân trọng cảm ơn ông!./.

