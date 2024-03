Thành phố Hồ Chí Minh: Chuẩn bị xét xử Chủ tịch Tân Hiệp Phát và hai con gái

Ngày 26/3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đối với ông Trần Quí Thanh (sinh năm 1953, ngụ tại quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại-dịch vụ Tân Hiệp Phát), Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích (cùng là con gái ông Thanh).

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 23-25/4.

Theo thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 1497/2024/QĐXXST-HS, phiên tòa chính thức xét xử lúc 8 giờ ngày 23/4 tại Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1).

Những người bị hại tham gia tố tụng cùng ở Thành phố Hồ Chí Minh là: Bà Đặng Kim Oanh (sinh năm 1970, ngụ tại quận Bình Thạnh), ông Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1986, ngụ tại quận Bình Tân), ông Lâm Sơn Hoàng (sinh năm 1960, ngụ tại quận Phú Nhuận) và ông Nguyễn Huy Đông (sinh năm 1982, ngụ tại Quận 3).

Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng triệu tập Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Kim Oanh (địa chỉ 268A đường Phan Trung, phường Tân Mai, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) và 34 người khác với vài trò là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Có 11 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án này.

Theo hồ sơ vụ án, ông Trần Quí Thanh lợi dụng quy định về cho vay, hợp đồng chuyển nhượng trong Bộ luật Dân sự, để cho vay lấy lãi dưới mức cấu thành tội phạm theo Điều 201 của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” nhưng không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản.

Ông Thanh buộc các doanh nghiệp, cá nhân vay tiền phải làm Hợp đồng chuyển nhượng dự án, bất động sản cho 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích theo đúng quy định của pháp luật, nhưng với giá trị thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản.

Sau đó, nhóm này nhanh chóng làm thủ tục chuyển nhượng để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản. Khi chủ tài sản thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi theo thỏa thuận, nhóm dùng thủ đoạn gian dối hoặc tạo ra các lý do chủ tài sản không thể thực hiện được để cố tình không trả, chiếm đoạt tài sản của 4 cá nhân với tổng giá trị là hơn 1.048 tỷ đồng.

Cụ thể, bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch các công ty Kim Oanh Đồng Nai và Công ty Thuận Lợi) có mua 2 dự án là Minh Thành Đồng Nai và Nhơn Thành Đồng Nai.

Năm 2019, do khó khăn nên bà Oanh gặp ông Trần Quí Thanh vay 500 tỷ đồng. Ông Thanh yêu cầu bà Oanh phải làm hợp đồng chuyển nhượng lại 2 dự án trên cho Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích.

Năm 2020, bà Oanh xin lấy lại các dự án nhưng phía ông Thanh không đồng ý nên "nữ đại gia" đã làm đơn tố cáo.

Cơ quan điều tra cho rằng, ông Trần Quý Thanh đã lợi dụng việc cho vay để chiếm đoạt 2 dự án trên, gây thiệt hại cho bà Đặng Thị Kim Oanh số tiền gần 900 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Thanh còn chiếm đoạt 35 thửa đất của 3 cá nhân khác gồm 29 thửa đất của anh Nguyễn Văn Chung, thời điểm tháng 3/2020 có giá trị gần 49 tỷ đồng; 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng, thời điểm tháng 11/2020 có giá trị hơn 80 tỷ đồng; 2 thửa đất của anh Nguyễn Huy Đông, thời điểm tháng 9/2020 có giá trị gần 39 tỷ đồng.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1/2019 đến 11/2020, ba cha con Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã chiếm đoạt tài sản, dự án, thửa đất của một số cá nhân.

So với Kết luận điều tra hồi tháng 10/2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an giữ nguyên quan điểm truy tố 3 bị can, song số tiền chiếm đoạt được xác định đã tăng từ 767 tỷ đồng lên 1.048 tỷ đồng.

Khởi tố Chủ tịch công ty Tân Hiệp Phát và hai con gái Một số công dân trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Nai tố cáo Chủ tịch công ty Tân Hiệp Phát cùng các con gái thực hiện hành vi lừa đảo tại tỉnh Đồng Nai và TP.HCM từ tháng 11/2020.

Trước đó, Bộ Công an giao Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành điều tra, xác minh, giải quyết nội dung đơn của một số công dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, tố cáo ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác, đã thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản," "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản," "Trốn thuế" "Cưỡng đoạt tài sản" là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 11/2020./.