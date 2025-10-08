Thị trường lao động Việt Nam tăng trưởng về lượng, áp lực về chất

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Quyền Trưởng ban Thống kê dân số và lao động, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết mặc dù tình hình kinh tế-xã hội của nước ta trong quý 3/2025 đã ghi nhận kết quả khả quan hơn cùng kỳ, tuy nhiên, thị trường lao động vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức.

Điều đó cho thấy thông qua tỷ lệ thiếu việc làm và tỷ lệ thất nghiệp cao hơn so với quý trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 3 năm 2025 là 2,22%, giảm 0,02 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,01 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động quý này là 1,50%, giảm 0,23 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,37 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Thống kê, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý 3 năm 2025 là 53,3 triệu người, tăng 254,5 nghìn người so với quý trước và tăng 583,6 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,1 triệu người, tăng 556,3 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo tiếp tục tăng với tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ quý 3 năm 2025 là 29,5%. Tính chung 9 tháng năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ là 29,1%, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước.

Số lao động có việc làm trong quý 3 tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Cơ cấu lao động theo ngành có sự chuyển hướng tích cực, giảm tỷ trọng lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng trong khu vực công nghiệp, xây dựng và khu vực dịch vụ.

Lao động có việc làm quý 3 năm 2025 đạt gần 52,3 triệu người, tăng 261,3 nghìn người, tương ứng tăng 0,50% so với quý trước và tăng 580,8 nghìn người, tương ứng tăng 1,12% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, cả nước có 52,0 triệu người có việc làm, tăng 552,3 nghìn người so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, số lao động trong khu vực công nghiệp và xây dựng ghi nhận mức tăng cao so với hai khu vực còn lại, số lao động của ngành này đạt 17,5 triệu người; khu vực dịch vụ với 21,4 triệu người; lao động trong khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản với 13,4 triệu người.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, lao động trong khu vực dịch vụ là 21,2 triệu người; lao động khu vực công nghiệp và xây dựng là 17,4 triệu người; lao động khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản là 13,4 triệu người.

Thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 3 năm 2025 là 8,4 triệu đồng, tăng 24,4 nghìn đồng so với quý trước và tăng 747,8 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2025, thu nhập bình quân tháng của người lao động là 8,3 triệu đồng, tăng 10%, tương ứng tăng 756 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Việt Nam đang thời kỳ cơ cấu dân số vàng với quy mô dân số trong độ tuổi lao động dồi dào và tăng hàng năm, với tỷ lệ tham gia lực lượng lao động/dân số 15+ (từ 15 tuổi trở lên) khoảng 69% hàng năm bổ sung khoảng 500 nghìn người vào lực lượng lao động.

Để thị trường lao động tích cực hơn, theo bà Mai, những điểm các bộ, ngành, địa phương cần lưu ý cải thiện đó là phải tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh các giải pháp để giảm tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức, góp phần nâng cao năng suất và đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động, cải thiện tình trạng lao động không sử dụng hết tiềm năng.../.

TP Hồ Chí Minh: Nhu cầu tuyển dụng cao gấp 2 lần so với người lao động tìm việc Riêng trong tháng 9/2025, các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tuyển dụng hơn 16.000 vị trí việc làm trong khi chỉ có hơn 8.600 người lao động có nhu cầu tìm việc.