Thị trường năng lượng bật xanh trước lo ngại gián đoạn nguồn cung

Theo ghi nhận từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường năng lượng trong phiên hôm qua phục hồi mạnh, trong đó giá dầu dẫn dắt đà tăng toàn nhóm.

Giá dầu WTI đóng cửa ở 58,69 USD/thùng, tăng hơn 0,34%, còn giá dầu Brent tăng gần 0,5% lên 63 USD/thùng.

Động lực chính của đà tăng đến từ lo ngại gián đoạn dòng chảy dầu từ Nga, khi các biện pháp trừng phạt nhằm vào Lukoil có hiệu lực từ ngày 21/11.

DBS Bank nhận định mức giá quanh 60 USD/thùng đang đóng vai trò ngưỡng hỗ trợ quan trọng, trong bối cảnh thị trường có nguy cơ thiếu hụt cung tạm thời nếu xuất khẩu dầu của Nga bị hạn chế.

Niềm tin thị trường cũng được củng cố khi chính phủ Mỹ hoạt động trở lại sau thời gian đóng cửa kéo dài, kỳ vọng thúc đẩy vận tải và tiêu thụ năng lượng.

Tuy vậy, đà tăng bị kìm hãm bởi tồn kho dầu thô Mỹ tăng mạnh, lên 6,4 triệu thùng trong tuần kết thúc 7/11, gấp ba lần dự báo.

Ngược lại, tồn kho tại Cushing giảm nhẹ, trong khi nhập khẩu ròng tăng và xuất khẩu giảm sâu. Một điểm đáng chú ý là tồn kho xăng và distillate tiếp tục giảm, dù công suất lọc dầu đã tăng lên gần 90%.

Theo Bison Interests, đây là diễn biến bất thường trong giai đoạn nhu cầu theo mùa thường thấp. Điều này phản ánh nhu cầu nội địa Mỹ đang phục hồi mạnh, khi tổng sản phẩm cung ứng tăng lên 20,77 triệu thùng/ngày.

Về nguồn cung, thị trường vẫn chịu áp lực từ dự báo dư cung lớn trong năm tới. Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) điều chỉnh triển vọng 2026 sang thặng dư nhẹ, còn Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đều nâng dự báo sản lượng.

Riêng IEA dự báo mức thặng dư có thể đạt tới 4 triệu thùng/ngày, tương đương 4% nhu cầu toàn cầu. Với tồn kho nhiên liệu cải thiện và nhu cầu nội địa tăng, giới đầu tư kỳ vọng giá dầu sẽ giữ được ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn.

Trong nước, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng trong kỳ điều hành ngày hôm qua. RON95- III lên 20.570 đồng/lít, E5 RON92 lên 19.840 đồng/lít và dầu diesel 0,05S tăng lên 19.860 đồng/lít.

Trong khi đó, thị trường nguyên liệu công nghiệp lại ghi nhận những diễn biến trái ngược với xu hướng chung, khi lực bán áp đảo trên hầu hết các mặt hàng chủ chốt. Nổi bật trong đó là ca cao khi giá tiếp tục suy yếu phiên thứ 3 liên tiếp về mốc 5.480 USD/tấn, tương đương với giảm 2,4% trong phiên.

Theo MXV, xu hướng giảm của ca cao chủ yếu đến từ thông tin lượng hàng cập cảng tại Bờ Biển Ngà đã cải thiện so với tuần trước, giúp thị trường phần nào bớt lo ngại về nguồn cung.

Điều kiện thời tiết tại Tây Phi - khu vực trồng ca cao lớn nhất thế giới cũng duy trì thuận lợi cho thu hoạch và vận chuyển, củng cố triển vọng sản lượng trong ngắn hạn.

Ở chiều ngược lại, giá cao kéo dài thời gian qua đang khiến nhu cầu suy yếu rõ rệt. Tốc độ nghiền ca cao toàn cầu đã chậm lại trong quý gần nhất, trong khi doanh số của nhiều hãng Sô-cô-la lớn giảm mạnh, phản ánh áp lực tiêu thụ ở cả thị trường thành phẩm.

Nguồn cung tiếp tục cho thấy dấu hiệu phục hồi khi lượng ca cao cập cảng Bờ Biển Ngà tuần trước đạt 107.000 bao, tăng mạnh so với 90.000 bao cùng kỳ năm 2024.

Thêm vào đó, dữ liệu từ World Weather Inc. cho thấy mùa mưa tại Tây Phi đang rút dần, chỉ còn những đợt mưa rải rác trong tuần tới, không gây gián đoạn đáng kể cho thu mua.

Một yếu tố khác đang tạm thời “hạ nhiệt” rủi ro nguồn cung là khả năng EU lùi thời hạn áp dụng luật chống phá rừng thêm một năm, đến 30/12/2026 với doanh nghiệp lớn và 30/6/2027 với doanh nghiệp nhỏ.

Nếu được thông qua, động thái này có thể giúp giảm áp lực gom hàng sớm của doanh nghiệp châu Âu. Tuy vậy, tồn kho ca cao do ICE giám sát tại Mỹ vẫn tiếp tục giảm, chỉ còn hơn 1,77 triệu bao, thấp nhất trong gần 8 tháng.

Diễn biến này cho thấy bức tranh cung ứng vẫn còn thắt chặt, qua đó phần nào hạn chế đà giảm sâu của giá ca cao trong ngắn hạn./.

