Thời tiết đêm 22 ngày 23/11: Bắc Bộ tiếp tục rét, Nam Bộ mưa dông cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm 22 và ngày 23/11, thời tiết tại các vùng trên cả nước có những diễn biến rõ rệt.

Đêm và sáng, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế duy trì trạng thái rét; trong khi đó, Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông cục bộ với cảnh báo nguy cơ lốc, sét, có gió giật mạnh.

Tại vùng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế, người dân cần lưu ý giữ ấm khi ra ngoài vào đêm và sáng. Còn với khu vực Nam Bộ, Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ cần đề phòng mưa dông, cục bộ kèm dông lốc.

Tình hình thời tiết các khu vực trên cả nước như sau:

Tại Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 24-26 độ C. Trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 23-26 độ C. Trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm.

Khu vực Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 23-26 độ C. Trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C. Phía Bắc nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa rải rác. Riêng thành phố Huế mưa vừa đến to, cục bộ rất to kèm dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất phía Bắc dao động từ 19-22 độ C, phía Nam 22-25 độ C; cao nhất phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Phía Bắc có mưa vừa đến to, cục bộ rất to và dông; phía Nam mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C. Trời có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất quanh ngưỡng 23-25 độ C, cao nhất 30-32 độ C. Có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin từ chiều tối 22/11 đến chiều tối 24/11, khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to 60-120mm, có nơi trên 250mm; khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to 40-80mm, có nơi trên 150mm. Cảnh báo mưa cường độ lớn hơn 80mm/3 giờ.

Cùng đó, đêm 22 và ngày 23/11, vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và phía Nam vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 23 và ngày 24/11, Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng cao 3-5m; biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị-Huế và từ Khánh Hòa-Cà Mau: gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-4m; biển động./.

