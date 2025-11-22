Thời tiết ngày 22/11: Từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa vẫn ngập lụt, nguy cơ lũ quét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/11, tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên lũ xuống dần nhưng vẫn ngập lụt kéo dài và cảnh báo nguy cơ lũ quét có thể xảy ra.

Hiện lũ trên sông Krông Ana, trên sông Đồng Nai, lũ trên sông Ba (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang xuống. Trong 10 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở trên báo động 3, sông Đồng Nai tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 2.

Trong 10-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở trên báo động 3, sông Đồng Nai tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 2.

Cảnh báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục xuống và ở mức báo động 2-báo động 3; lũ hạ lưu sông Ba tại trạm Phú Lâm dao động dưới mức báo động 1; lũ trên sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn dao động ở trên mức báo động 3.

Ngập lụt vẫn diễn ra tại các tỉnh/thành phố từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa.

Dự báo thời tiết trên biển ngày và đêm 22/11, Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật 8-9; sóng 4-6m; biển động mạnh.

Từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc Giữa Biển Đông có gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật 8-9; sóng 4-6m; biển động mạnh.

Vùng biển từ Gia Lai đến Thành phố Hồ Chí Minh có gió Đông Bắc cấp 6, giật 7-8; sóng 3-5m; biển động. Vùng biển Đồng Tháp đến Cà Mau: gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật 7; sóng 2-4m; biển động.

Khu vực Giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và phía Nam vịnh Thái Lan có mưa rào, dông; nguy cơ lốc xoáy, gió giật cấp 6-7.

Theo dự báo, thời tiết trên cả nước ngày và đêm 22/11 tiếp tục duy trì xu thế rét về đêm và sáng ở Bắc Bộ, mưa tăng mạnh tại Trung Bộ, trong khi Nam Bộ có mưa dông rải rác.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C; cao nhất 24-26 độ C.

Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa; gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng; gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; riêng Huế nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; cao nhất 22-25 độ C.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ rất to và dông; riêng khu vực Đông Đà Nẵng và Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6. Nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 26-29 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Gió Đông Bắc cấp 3. Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối có lúc mưa rào và dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; cao nhất 29-31 độ C./.

Tình hình mưa lũ: Còn 26 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt, sạt lở Tính đến 16 giờ ngày 21/11, mưa lũ và sạt lở đã làm 26 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt, sạt lở gây ách tắc giao thông, giảm 4 vị trí so với sáng 21/11.