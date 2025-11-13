Thủ tướng: Tỉnh Gia Lai cần sớm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 13

Sáng 13/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra tại tỉnh Gia Lai.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và tỉnh Gia Lai.

Bão số 13 đã ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh Gia Lai, gây thiệt hại nặng nề về nhà ở, cơ sở hạ tầng, sản xuất và đời sống của nhân dân, nhất là khu vực ven biển.

Trong số đó, bão làm 2 người chết, 12 người bị thương; hơn 50.000 ngôi nhà bị thiệt hại các mức độ khác nhau và bị ngập; hơn 200 tàu, thuyền thiệt hại hoàn toàn và hư hỏng; hàng trăm ha nuôi trồng thủy sản bị hư hại; nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa, viễn thông, điện lực... bị hư hỏng ở nhiều mức độ khác nhau.

Tại phường Quy Nhơn Đông, bão 13 làm 1.255 căn nhà bị hư hỏng; thiệt hại 789 ha rừng, hơn 36 ha nuôi trồng thủy sản, 44 thuyền của ngư dân bị hư hỏng; nhiều trường học, nhà xưởng sản xuất của doanh nghiệp tại khu kinh tế Nhơn Hội bị tốc mái, hư hỏng cơ sở vật chất.

Thăm hỏi, kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 13 gây ra và công tác khắc phục hậu quả tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn thức ăn chăn nuôi Fago, Công ty Trách nhiệm hữu hạn tổng hợp Tân Đại Nam, Công ty cổ phần HD Nhơn Hội, đều ở phường Quy Nhơn Đông, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ với những thiệt hại, khó khăn do thiên tai gây ra, động viên các doanh nghiệp, người lao động nỗ lực, vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các cơ sở sản xuất bị thiệt hại do bão số 13 tại Khu kinh tế Nhơn Hội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bày tỏ chưa an lòng vì công tác khắc phục hậu quả do bão tại đây còn chậm, Thủ tướng Chính phủ cho biết Thủ tướng đã liên tiếp có các công điện chỉ đạo việc rà soát, khẩn trương khắc phục hậu quả do bão 13 gây ra tại các tỉnh miền Trung, trong đó có tỉnh Gia Lai; yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các công điện này.

Đối với các doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ cho biết đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính có gói tín dụng và thực hiện giảm thuế, phí, lệ phí, giãn hoãn nợ cho các doanh nghiệp bị thiệt hại do bão; đề nghị doanh nghiệp thống kê thiệt hại, đề xuất với cấp, cơ quan có thẩm quyền xem xét có hình thức hỗ trợ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo cấp ủy, chính quyền huy động các lực lượng như thanh niên, dân quân tự vệ, đặc biệt yêu cầu Quân khu 5 chi viện lực lượng giúp người dân, doanh nghiệp dọn dẹp môi trường, lấy lại mặt bằng, sửa chữa nhà xưởng, căn chỉnh máy móc thiết bị, khôi phục sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho công nhân; cung cấp đủ đơn hàng, giữ uy tín với khách hàng; không để đứt gẫy chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng.

Tại xã Đề Gi, bão số 13 làm hơn 700 nhà dân bị sập đổ, tốc mái và gần 500 hộ dân có nhà bị ngập do triều cường lên nhanh, 6 tàu cá bị chìm, hàng trăm ha hoa màu, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; hư hỏng nhiều công trình giao thông, thủy lợi, đê biển, điện, viễn thông.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng bởi triều cường tại xã Đề Gi. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thăm nhân dân xã Đề Gi, Thủ tướng động viên bà con vượt qua khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả bão lũ; yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các lực lượng quân đội, công an trên địa bàn hỗ trợ bà con dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa sớm ổn định cuộc sống.

Nhấn mạnh yêu cầu phải ổn định sinh kế cho nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh; hỗ trợ về vốn, lãi suất, cung ứng giống cây trồng vật nuôi, nhất là nuôi tôm, Thủ tướng Chính phủ mong muốn người dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Thủ tướng hoan nghênh nhân dân đã đoàn kết chấp hành nghiêm lệnh di dời tránh bão, nhờ đó không có thiệt hại về người. Đối với những trường hợp mất nhà hoàn toàn, cấp ủy, chính quyền cần có giải pháp hỗ trợ khôi phục nhà cửa, bố trí chỗ ở tạm cho người dân.

Thủ tướng yêu cầu di dời luôn người dân khỏi những nơi nguy hiểm để bảo đảm an toàn lâu dài; cho biết hiện đang nghiên cứu để khoanh nợ, giãn hoãn nợ; hỗ trợ người dân vay ngân hàng để sản xuất kinh doanh; mong bà con tiếp tục đoàn kết, động viên, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn./.

Thủ tướng kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão lũ tại Gia Lai Sáng 13/11/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão lũ và triều cường tại Gia Lai (Bình Định cũ).