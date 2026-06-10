Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nhật ngày càng thực chất

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản và tham dự Hội nghị tương lai Châu Á lần thứ 31 tại Tokyo, trong 3 ngày từ 8-10/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã tiến hành một loạt các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo các bộ, cơ quan chính phủ, viện nghiên cứu, các tổ chức xã hội Nhật Bản và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, trong buổi hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Mori Eisuke ngày 10/6, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng tốt đẹp và thực chất của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản cũng như quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Quốc hội hai nước.

Cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của Chủ tịch Hạ viện, Quốc hội Nhật Bản, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, người bạn chân thành, tin cậy, cùng đồng hành trong kỷ nguyên phát triển mới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Mori Eisuke. (Ảnh: TTXVN phát)

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì trao đổi tiếp xúc cấp cao; phát huy vai trò của các cơ quan lập pháp nhằm tạo thuận lợi cho việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã đạt được.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng đề nghị Quốc hội Nhật Bản ủng hộ việc tiếp tục đơn giản hoá thủ tục và tiến tới miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam để thúc đẩy hợp tác du lịch, giao lưu nhân dân giữa hai nước; Nhật Bản tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam đang làm việc và học tập tại Nhật Bản.

Chủ tịch Hạ viện Mori Eisuke chúc mừng Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu được tín nhiệm bầu làm Phó Thủ tướng Chính phủ, bày tỏ ủng hộ những đề xuất của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu; khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản, đặc biệt trong hợp tác tư pháp và hoàn thiện thể chế.

Chủ tịch Hạ viện Mori đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi giữa Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội, liên minh nghị sĩ hai nước dưới nhiều hình thức.

Đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt Nam vào sự phát triển kinh tế-xã hội Nhật Bản, Chủ tịch Hạ viện Mori nhấn mạnh Nhật Bản sẽ xây dựng môi trường thuận lợi bình đẳng và tạo cuộc sống hạnh phúc cho cộng đồng 700.000 người Việt Nam tại Nhật Bản; mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của Nhật Bản với các địa phương của Việt Nam.

Chủ tịch Hạ viện Mori cũng bày tỏ mong muốn và sẽ nỗ lực thu xếp thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu. (Ảnh: Bùi Hà/TTXVN)

Cùng ngày 10/6, trong buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Takaichi Sanae tới Việt Nam đầu tháng 5 vừa qua là dấu mốc quan trọng, góp phần làm sâu sắc và thực chất hơn nữa quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cảm ơn sự đồng hành, hợp tác hiệu quả và đóng góp quan trọng của Nhật Bản nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng bày tỏ ủng hộ Nhật Bản phát huy vai trò ngày càng tích cực trong các vấn đề khu vực và quốc tế thông qua các sáng kiến trong lĩnh vực chuyển đổi số, an ninh năng lượng.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu bày tỏ mong muốn thúc đẩy triển khai các cam kết, thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt kết quả chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tới Việt Nam hồi tháng 5 vừa qua.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu. (Ảnh: Bùi Hà/TTXVN)

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy các cơ chế hợp tác, trong đó có Ủy ban hợp tác Việt-Nhật và phối hợp tổ chức thành công Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt-Nhật lần thứ 2 tại thành phố Huế vào tháng 9 tới; đồng thời đề nghị Bộ Ngoại giao Nhật Bản phối hợp trong vấn đề đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh cho công dân Việt Nam, tạo điều kiện thực hiện mục tiêu tăng gấp đôi tỷ lệ khách du lịch hai chiều của hai nước.

Bộ trưởng Motegi khẳng định Nhật Bản coi trọng vai trò của Việt Nam trong triển khai Tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (FOIP), nhất trí phối hợp chặt chẽ để đảm bảo hiện thực hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước thông qua thúc đẩy giao lưu đoàn cấp cao, giao lưu nhân dân, các dự án hợp tác kinh tế trong đó có Đại học Việt Nhật, hợp tác trong lĩnh vực lãnh sự. Bộ trưởng Motegi mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác hiệu quả trên các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Bộ trưởng Motegi cho biết sẽ thu xếp thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi làm việc với Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam. (Ảnh: Bùi Hà/TTXVN)

Trong buổi làm việc với Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chia sẻ sự vui mừng được gặp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam Yuko Obuchi cùng đầy đủ các thành viên trong Liên minh Nghị sỹ.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu mong muốn Chủ tịch Yuko Obuchi và Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam tiếp tục dành sự quan tâm, ủng hộ việc cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai nước, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và triển khai các dự án mang tính biểu tượng như Trường Đại học Việt Nhật.

Nguyên Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu chào mừng Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và đoàn công tác, bày tỏ tin tưởng hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục được tăng cường. (Ảnh: Bùi Hà/TTXVN)

Nguyên Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida bày tỏ vinh dự khi tham dự buổi làm việc của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu với tư cách là thành viên của Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam.

Ông Kishida nhấn mạnh tin tưởng hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục được tăng cường, qua đó đóng góp tích cực vào việc giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh năng lượng trong khu vực.

Trước đó, ngày 9/6, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã tiếp Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ (MEXT), ông Matsumoto Yohei.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đánh giá cao vai trò những đóng góp tích cực của MEXT vào thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng Matsumoto khẳng định MEXT sẽ tích cực phối hợp với Việt Nam để triển khai thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước trong các lĩnh vực AI, bán dẫn và khoa học công nghệ.

Tại buổi tiếp ông Matsuzawa Ken, Chủ tịch điều hành Hội đồng Thúc đẩy ngoại giao nhân dân Nhật Bản (FEC) ngày 9/6, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá cao việc Chủ tịch Matsuzawa Ken và FEC đã luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với Việt Nam, có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả đối với sự phát triển quan hệ hai nước.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và đoàn công tác tại buổi tiếp ban lãnh đạo FEC. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Trong phát biểu chào mừng Phó Thủ tướng và đoàn công tác, Chủ tịch Matsuzawa Ken cho biết các thành viên của FEC luôn mong muốn góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và luôn nỗ lực vì mục tiêu này.

Cùng ngày 9/6, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã tiếp Phó Chủ tịch thường trực Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), bà Miyazaki Katsura.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của tổ chức JICA trong suốt hơn 30 năm qua, khẳng định những đóng góp đó đã góp phần vun đắp, củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Phó Chủ tịch thường trực Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), bà Miyazaki Katsura, chào mừng Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và đoàn công tác. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Cảm ơn những đánh giá tốt đẹp của Phó Thủ tướng, bà Miyazaki Katsura khẳng định JICA sẽ tăng cường hợp tác với Việt Nam trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, các dự án trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, AI, công nghiệp bán dẫn và năng lượng.

Ngày 8/6, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Hiraguchi Hiroshi. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh hoàn thiện thể chế được xác định là một trong ba đột phá chiến lược và là ưu tiên trọng tâm trong hợp tác với Nhật Bản.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cảm ơn Chính phủ Nhật Bản trong gần 30 năm qua đã luôn dành cho Việt Nam sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả và đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Tư pháp hai nước.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Hiraguchi Hiroshi chào mừng Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đến Nhật Bản. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Bộ trưởng Hiraguchi Hiroshi mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Bộ Tư pháp Việt Nam trong các nội dung về tuân thủ pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng xã hội an toàn và đảm bảo trật tự.

Ông khẳng định Bộ Tư pháp Nhật Bản ủng hộ và sẽ tích cực hợp tác để tổ chức thành công Diễn đàn Pháp luật ASEAN-Nhật Bản tại Việt Nam vào tháng 8/2026; ủng hộ Bộ Ngoại giao hai nước thúc đẩy trao đổi để sớm ký kết Thỏa thuận thông báo lãnh sự giữa hai nước.

Cũng trong chuỗi các hoạt động tại Tokyo, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow trong chiều 10/6.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu gặp Phó Thủ tướng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow. (Ảnh: Bùi Hà/TTXVN)

Tại cuộc gặp, hai phó thủ tướng đã đánh giá cao kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan và chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Thái Lan tới Việt Nam nhân dịp tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN, coi đây là dấu mốc quan trọng tạo xung lực mới cho hợp tác toàn diện giữa hai nước và nhất trí triển khai hiệu quả nhất những kết quả đã đạt được trong các chuyến thăm cấp cao, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, kết quả cụ thể.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí rằng hai bên còn nhiều dư địa hợp tác, đề nghị tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới như AI, bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; đẩy mạnh hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp tục triển khai chương trình giảng dạy tiếng Thái tại Việt Nam và tiếng Việt tại Thái Lan; tăng cường hiệu quả hợp tác địa phương, văn hóa và du lịch.

Tại Nhật Bản, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu còn có các cuộc tiếp Thống đốc tỉnh Gunma, thăm và làm việc tại Đại học Shibaura, Viện nghiên cứu chính sách quốc gia (GRIPS), công ty FPT Japan Holdings, gặp gỡ các nhà khoa học, các tri thức trẻ Việt Nam tại Nhật Bản./.

Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Nhật Bản Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Nhật Bản; hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua không ngừng được mở rộng, đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả, thiết thực.