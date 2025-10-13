Tiếp nhận hàng viện trợ khẩn cấp của Nhật Bản cho người dân vùng lũ

Chiều 13/10, tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tiếp nhận hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Bắc Ninh.

Đây là đợt hàng cứu trợ quốc tế đầu tiên cho các địa phương của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi thiên tai do cơn bão số 10 và 11 trong thời gian vừa qua. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai được Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao đóng vai trò đầu mối điều phối, chia sẻ thông tin và kết nối giữa các nhà tài trợ và chính quyền địa phương các tỉnh bị ảnh hưởng.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến là đại diện tiếp nhận hàng viện trợ khẩn cấp. Về phía Nhật bản có Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki và Trưởng đại diện JICA Việt Nam Sugano Yuichi.

Hàng viện trợ bao gồm 40 thiết bị lọc nước, 5.100 bộ chăn, 1.000 thùng nhựa chứa nước và 50 tấm plastic đa năng. Sau khi tiếp nhận, lô hàng sẽ được chuyển đến tỉnh Bắc Ninh trong sáng 14/10 để địa phương tổ chức cấp phát cho người dân vùng thiên tai.

Tại buổi lễ giao nhận hàng viện trợ, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và người dân Việt Nam về những mất mát, thiệt hại do những đợt mưa lũ vừa qua, đặc biệt là tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trước tình hình thiên tai ngày càng bất thường tại Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản, với các chương trình viện trợ của mình sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường hơn nữa năng lực phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến bày tỏ cảm ơn trước những hỗ trợ quý báu của Chính phủ và người dân Nhật Bản, khẳng định Cục sẽ đảm nhận tốt vai trò điều phối, kịp thời chuyển số hàng viện trợ cho tỉnh Bắc Ninh để địa phương chuyển tới đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Bên cạnh đợt hàng của Nhật Bản ngày hôm nay, Cục dự kiến sẽ triển khai công tác tiếp nhận hàng cứu trợ từ Chính phủ Australia, Nga, Trung tâm Điều phối ASEAN về Hỗ trợ Nhân đạo (Trung tâm AHA), và nhiều tổ chức quốc tế khác.

Các nguồn cứu trợ này bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu, bộ đồ dùng nhà bếp, sinh hoạt, sửa chữa nhà cửa, thiết bị lọc nước, vệ sinh cá nhân và cả tiền mặt để hỗ trợ các địa phương.

Hàng cứu trợ sẽ được phân bổ tới các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt “bão chồng bão, lũ chồng lũ” trong thời gian qua, đặc biệt là các tỉnh miền Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Ninh…/.

