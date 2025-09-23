Tòa án Hàn Quốc ra lệnh bắt lãnh đạo Giáo hội Thống nhất

Một tòa án ở Seoul ngày 23/9 đã ra lệnh bắt giữ bà Han Hak-ja, lãnh đạo Giáo hội Thống nhất, liên quan đến cáo buộc hối lộ có liên quan đến cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee.

Tòa án Trung ương Seoul ban hành lệnh bắt giữ với lý do lo ngại bà Han có thể tiêu hủy chứng cứ. Nhóm công tố viên đặc biệt do ông Min Joong-ki dẫn đầu tuần trước đã đề nghị lệnh bắt giữ bà Han với các cáo buộc vi phạm Luật Quỹ Chính trị, Luật chống tham nhũng, xúi giục tiêu hủy chứng cứ và tham ô.

Bà Han bị cáo buộc thông đồng với một cựu quan chức của Giáo hội, mang họ Yun, để đưa 100 triệu won (72.400 USD) cho nghị sỹ Kweon Seong-dong thuộc Đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) năm 2022 nhằm đổi lấy sự giúp đỡ cho Giáo hội trong trường hợp ông Yoon Suk Yeol đắc cử tổng thống. Ông Yoon sau đó đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Ngoài ra, bà Han còn bị nghi ngờ liên quan đến việc tặng một sợi dây chuyền cao cấp và túi Chanel cho vợ ông Yoon là bà Kim Keon Hee, sử dụng tiền của Giáo hội để mua quà và chỉ đạo ông Yun tiêu hủy chứng cứ trước khi cảnh sát điều tra bà về cáo buộc đánh bạc ở nước ngoài.

Giáo hội Thống nhất bác bỏ việc bà Han có liên quan, cho rằng các hành vi trên là do cựu quan chức họ Yun tự ý thực hiện./.

