Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10 năm 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10 năm 2025./.

