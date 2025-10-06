Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10 năm 2025./.

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên được duy trì ổn định, tích cực Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Phó Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Maeng Kyung Il bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước được duy trì tích cực trên nhiều lĩnh vực.