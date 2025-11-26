Tổng thống Trump cân nhắc sa thải Giám đốc FBI

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc sa thải Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Kash Patel trong những tháng tới trong bối cảnh ông chủ Nhà Trắng và các trợ lý ngày càng thất vọng trước những tin tức tiêu cực liên quan tới ông Patel thời gian gần đây. Thông tin này được MS Now đưa tin ngày 25/11.



Ông Patel đã bị "truy xét" vì cách quản lý các nguồn lực của văn phòng, bao gồm chi tiết an ninh của bạn gái và việc sử dụng máy bay công, cùng những cuộc cãi vã với những đồng minh trung thành với Trump.



Theo nguồn tin của MS Now, Tổng thống Trump và các trợ lý Nhà Trắng đã bàn luận với các đồng minh rằng Tổng thống đang cân nhắc đến việc cách chức Patel và đang xem xét bổ nhiệm quan chức cấp cao của FBI Andrew Bailey làm giám đốc mới của FBI.

Ông Patel được mô tả là đang ở trong tình thế khó khăn và con đường bị truất phế khỏi FBI đang đến gần hơn bao giờ hết.



Ngày 25/11, ông Patel đã có mặt tại Nhà Trắng để tham dự sự kiện trong dịp Lễ Tạ Ơn và được Tổng thống Trump công khai khen ngợi, nói thêm rằng ông "rất bận rộn làm một công việc tuyệt vời."



Sau khi thông tin trên được MS Now đăng tải, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt viết trên mạng xã hội X rằng đó là "hoàn toàn bịa đặt", đồng thời cho biết khi "tin giả" được đăng tải, bà đang ở Phòng Bầu Dục, nơi Tổng thống Trump đang họp với nhóm thực thi pháp luật của mình, bao gồm cả ông Patel.



MS Now nhận định Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi đã rất thất vọng với cả ông Patel và Phó Giám đốc FBI Dan Bongino, đặc biệt là về những bài đăng trên mạng xã hội không đúng lúc của ông Patel khoe khoang về những đột phá trong các vụ án, đôi khi có nguy cơ gây nguy hiểm cho các cuộc điều tra./.

