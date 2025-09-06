Ngày 6/9, Cục Thống kê công bố số hoạt động thu ngân sách Nhà nước (ngân sách Nhà nước) ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 28,5% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chi ngân sách Nhà nước cũng tăng mạnh 31,5%.

Sự cân đối thu, chi đã đáp ứng kịp thời các yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và quản lý Nhà nước đồng thời đảm bảo thanh toán các khoản nợ đến hạn, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu, trợ cấp xã hội. Đặc biệt là việc thực hiện các nhiệm vụ chi cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số theo các Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, tổng thu ngân sách Nhà nước trong tháng Tám ước đạt 158,8 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tám tháng năm 2025, tổng thu ngân sách Nhà nước đã chạm mốc gần 1,74 triệu tỷ đồng, đạt 88,5% dự toán năm và tăng trưởng vượt bậc 28,5% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cũng phản ánh sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của các hoạt động kinh tế.

Đi sâu vào các khoản thu chính, thu nội địa tiếp tục đóng vai trò chủ lực với gần 1,5 triệu tỷ đồng trong tám tháng, đạt 89,8% dự toán năm và tăng tới 32,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, thu từ dầu thô lại chứng kiến sự sụt giảm, lũy kế tám tháng là 32,7 nghìn tỷ đồng, bằng 61,4% dự toán và giảm 17,6% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất-nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng tích cực, đạt 207,6 nghìn tỷ đồng, bằng 88,3% dự toán năm và tăng 12,3% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng Tám ước đạt 183,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tám tháng năm 2025, tổng chi ngân sách Nhà nước ước đạt 1,45 triệu tỷ đồng, hoàn thành 56,3% dự toán năm và tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu chi cho thấy sự ưu tiên rõ rệt cho các mục tiêu phát triển. Cụ thể, chi thường xuyên đạt 968 nghìn tỷ đồng, bằng 60,6% dự toán và tăng 27,6% so với cùng kỳ. Đặc biệt, chi đầu tư phát triển tăng tới 49,4%, đạt 409,2 nghìn tỷ đồng và hoàn thành 51,7% kế hoạch. Mức tăng trưởng mạnh mẽ này cho thấy sự đẩy mạnh đầu tư công, đóng góp quan trọng vào việc kích thích tăng trưởng kinh tế và hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Cùng với đó, chi trả nợ lãi đạt 70,4 nghìn tỷ đồng, bằng 63,7% dự toán và tăng 1,3% so với cùng kỳ, thể hiện việc quản lý nợ công vẫn được duy trì hiệu quả và bền vững./.

