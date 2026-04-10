TP Hồ Chí Minh sẽ cấp giấy chứng nhận đầu tư trong 15 ngày theo cơ chế đặc biệt

Ngày 10/4, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HEPZA) cho biết, sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo thủ tục đặc biệt trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quy trình này được thực hiện trên cơ sở Nghị định 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (Nghị định 96) có hiệu lực từ ngày 31/3/2026.

Thông tin trên được ông Lê Văn Thinh, Phó Trưởng ban HEPZA cho biết trong bối cảnh Nghị định 96 của Chính phủ vừa chính thức có hiệu lực và Thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm thu hút đầu tư vào các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố.

Theo quy định, nhà đầu tư cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo Điều 47 Nghị định 96 và nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Hồ sơ bao gồm văn bản đề nghị thực hiện dự án, trong đó cam kết đáp ứng các điều kiện về xây dựng, bảo vệ môi trường, chuyển giao công nghệ, phòng cháy chữa cháy; đồng thời, kèm theo đề xuất dự án với nội dung đánh giá, dự báo tác động môi trường và biện pháp giảm thiểu, thay thế cho bước đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo quy định trước đây.

Sau khi được cấp phép, nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai dự án đúng nội dung đã cam kết và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan. Các thủ tục về môi trường phải được thực hiện theo đúng trình tự tại Điều 49 Nghị định 96 và chậm nhất 30 ngày trước khi khởi công xây dựng, nhà đầu tư phải thông báo đến cơ quan quản lý trật tự xây dựng địa phương và HEPZA, kèm theo các hồ sơ liên quan theo quy định.

Các tài liệu phục vụ khởi công theo Điều 28 Luật Đầu tư; báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng do nhà đầu tư lập, thẩm định và phê duyệt; cùng báo cáo thẩm tra của đơn vị đủ điều kiện, tập trung vào các nội dung như an toàn công trình, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Về phía cơ quan quản lý, HEPZA có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và đánh giá dự án trong suốt quá trình triển khai; kịp thời thông báo cho nhà đầu tư các vấn đề phát sinh trước và trong khi thực hiện dự án. Đồng thời, sẽ xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Theo ông Lê Văn Thinh, cơ chế đầu tư đặc biệt được thiết lập nhằm nhằm rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để doanh nghiệp sớm triển khai và đưa dự án vào hoạt động. Đặc biệt không có nghĩa là phát sinh thêm rào cản, mà yêu cầu thay đổi tư duy trong toàn bộ quy trình, cấp phép đầu tư, quy hoạch xây dựng đến quản lý môi trường và lao động.

HEPZA cũng đặt yêu cầu đổi mới toàn diện phương thức vận hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong công tác kiểm tra, giám sát theo hướng hậu kiểm. Mục tiêu là phát hiện sớm các vấn đề, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định trong suốt vòng đời dự án.

Từ Nghị định 96/2026/NĐ-CP cùng với các giải pháp cải cách hành chính và chuyển đổi số được kỳ vọng sẽ tạo môi trường đầu tư thông thoáng, nâng cao chất lượng dịch vụ công, qua đó thu hút nhà đầu tư và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

