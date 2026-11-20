Chiều 20/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức trao Hợp đồng thực hiện Dự án đầu tư kinh doanh Khu đô thị phía Nam Lạng Sơn và trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với hai dự án Nhà máy điện gió Văn Lãng 1 và Nhà máy điện gió Lộc Bình 3 cho các doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc Tập đoàn T&T.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của 3 dự án hơn 11.000 tỷ đồng, trong đó hai dự án điện gió có tổng vốn đầu tư khoảng 6.369 tỷ đồng.

Theo ông Hà Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn, hai dự án Nhà máy điện gió Văn Lãng 1 và Nhà máy điện gió Lộc Bình 3 đều do Công ty CP Đầu tư Phát triển năng lượng Gia Lai (Tập đoàn T&T) làm chủ đầu tư.

Cụ thể, dự án Nhà máy điện gió Văn Lãng 1 có công suất 80 MW, dự kiến lắp đặt 16 tuabin, được triển khai trên địa bàn các xã Na Sầm, Hoàng Văn Thụ, Thụy Hùng và Đồng Đăng. Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại trong quý IV/2027.

Dự án Nhà máy điện gió Lộc Bình 3 có công suất 60 MW, dự kiến lắp đặt 12 tuabin, được triển khai tại các xã Lợi Bác, Khuất Xá, Đình Lập và Châu Sơn. Theo tiến độ đề ra, dự án dự kiến được đưa vào vận hành trong quý I/2028.

Các dự án điện gió hướng đến mục tiêu sản xuất, cung cấp nguồn điện sạch, ổn định lên lưới điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Thông tin về Dự án đầu tư kinh doanh Khu đô thị phía Nam Lạng Sơn, ông Nguyễn Duy Đông - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn cho biết, dự án được triển khai tại phường Đông Kinh, có quy mô khoảng 50,39 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 4.745 tỷ đồng. Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển bất động sản Móng Cái (Tập đoàn T&T).

Theo cơ cấu sử dụng đất và phương án đầu tư, dự án bố trí các loại hình nhà ở liền kề, biệt thự, nhà ở kết hợp thương mại, nhà ở hỗn hợp cao tầng; trong đó, dự kiến có hơn 1.500 căn hộ nhà ở xã hội và khoảng 200 lô tái định cư. Bên cạnh các công trình nhà ở, dự án còn quy hoạch các khu đất xây dựng công trình giáo dục, văn hóa, y tế, thương mại...

Dự án có ý nghĩa trong việc mở rộng không gian đô thị, hình thành khu đô thị mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, góp phần chỉnh trang, phát triển đô thị và tạo lập môi trường sống chất lượng hơn cho người dân. Đồng thời, dự án thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, tạo việc làm và tăng thu ngân sách địa phương.

Để các dự án sớm được triển khai và phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học đề nghị, Tập đoàn T&T và các doanh nghiệp trực tiếp thực hiện dự án khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, xác định rõ tiến độ từng giai đoạn; bố trí đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị và các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện.

Trong quá trình triển khai, các doanh nghiệp phải bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, quy hoạch, môi trường, lâm nghiệp và quy định pháp luật có liên quan.

Đối với Dự án Khu đô thị phía Nam Lạng Sơn, doanh nghiệp dự án cần tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục về đất đai, quy hoạch, xây dựng; tổ chức đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, bảo đảm chất lượng, mỹ quan và tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.

Đối với hai dự án điện gió Văn Lãng 1 và Lộc Bình 3, doanh nghiệp dự án cần khẩn trương triển khai các thủ tục tiếp theo, phối hợp với các sở, ngành, địa phương hoàn thiện điều kiện về đất đai, khảo sát, thiết kế, xây dựng, môi trường, lâm nghiệp và đấu nối hệ thống điện; chủ động xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm quá trình đầu tư xây dựng và vận hành các nhà máy đúng quy định, an toàn, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khẳng định, tỉnh cam kết luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư triển khai dự án. Các sở, ngành cần chủ động phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn và giải quyết nhanh nhất thủ tục hành chính, rút ngắn tối đa thời gian xử lý theo quy định; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, các đơn vị phải khẩn trương báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường có dự án cần chủ động phối hợp với các sở, ngành và nhà đầu tư, tập trung thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động người dân, giải phóng mặt bằng, bảo đảm an ninh trật tự; kịp thời xử lý vấn đề phát sinh tại cơ sở, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, không để ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Ông Nguyễn Ngọc Nghị - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T cam kết, doanh nghiệp sẽ tập trung nguồn lực tài chính, nhân sự, kinh nghiệm và năng lực quản trị; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của tỉnh để khẩn trương hoàn thiện thủ tục, sớm đưa các dự án vào triển khai thực hiện. Đồng thời, Tập đoàn cam kết tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, quy hoạch được phê duyệt và các nội dung đã cam kết; bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư.

Đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 7 dự án điện gió, với tổng công suất 470 MW./.

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