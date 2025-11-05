Trao tặng Huân chương Hữu nghị cho người bạn Nga của Việt Nam

Ngày 4/11, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đã thay mặt Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chủ trì Lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị - phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước Việt Nam dành cho người nước ngoài, cho ông Anatoli Dmitrievich Artamonov - Chủ nhiệm Ủy ban Ngân sách và Thị trường tài chính Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện), nguyên Thống đốc tỉnh Kaluga.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, buổi lễ có sự tham dự của Phó Chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang Nga Andreu Denisov, đại diện Bộ Ngoại giao Nga, Thống đốc tỉnh Kaluga Vladislav Shapsha cùng các thành viên Ủy ban Ngân sách và Thị trường tài chính, đại diện các doanh nghiệp lớn của Việt Nam, đông đảo bạn bè Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh việc Chủ tịch nước Việt Nam quyết định trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Anatoli Artamonov thể hiện sự trân trọng và ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của ông trong việc phát triển quan hệ hợp tác giữa tỉnh Kaluga và Việt Nam, qua đó góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi gắn Huân chương Hữu nghị cho ông Anatoly Dmitrievich Artamonov - Thượng nghị sỹ Liên bang Nga, Chủ tịch Ủy ban Ngân sách và Thị trường Tài chính của Hội đồng Liên bang, nguyên Thống đốc vùng Kaluga. (Ảnh: Trần Hải/ TTXVN)

Khi còn là Thống đốc tỉnh Kaluga và trên cương vị hiện nay, ông Artamonov luôn quan tâm, tích cực ủng hộ và thúc đẩy triển khai dự án đầu tư của Tập đoàn TH - một trong những dự án trọng điểm của Việt Nam tại Nga - ngay từ những ngày đầu tiên.

Dự án nhận được sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt là Tổng thống Vladimir Putin, Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng sự hỗ trợ của các bộ ngành 2 nước, tỉnh Kaluga và Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, trở thành minh chứng sống động cho sự hợp tác hiệu quả, thực chất, cùng có lợi giữa hai nước trong giai đoạn mới.

Về phần mình, Chủ nhiệm Ủy ban Ngân sách và Thị trường tài chính Hội đồng Liên bang Nga Anatoli Artamonov cảm ơn Lãnh đạo Việt Nam vì đã ghi nhận sự đóng góp của ông trong thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Ông nhấn mạnh trong điều kiện địa chính trị phức tạp hiện nay, mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam được khẳng định qua những tiếp xúc tích cực ở các cấp, trong đó Hội đồng Liên bang cũng rất chú trọng đến hợp tác với Quốc hội Việt Nam, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp hành động tại các diễn đàn quốc tế.

Ông Anatoly Dmitrievich Artamonov phát biểu cảm ơn và bày tỏ cảm tưởng sau khi nhận Huân chương Hữu nghị của Việt Nam. (Ảnh: Trần Hải/ TTXVN)

Ông Anatoli Artamonov chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga những ấn tượng về thực tiễn phát triển ở Việt Nam ngày nay. Từ một nước nhận nhiều sự giúp đỡ của Liên Xô trong chiến tranh, sau khi chiến thắng và thống nhất đất nước với bao khó khăn gian khổ, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặt ra những chiến lược phát triển kinh tế hết sức đúng đắn và đạt được những kết quả được cả thế giới đánh giá cao.

Đến lượt nước Nga quan tâm tìm hiểu những kinh nghiệm đó để có thể áp dụng vào thực tế nước mình.

Ông Artamonov cho biết Việt Nam đang ngày một củng cố vị thế của mình trong sản xuất công nghệ cao, không chỉ trở thành cửa ngõ, mà là một điểm tựa trong chiến lược mở rộng hợp tác sang châu Á của Liên bang Nga.

Phần thưởng cao quý của Việt Nam dành cho nhà hoạt động tích cực và người bạn lớn của đất nước càng thêm có ý nghĩa vào năm hai nước kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao, tô thắm thêm tình cảm chân thành và hữu nghị giữa hai dân tộc, hai đất nước anh em./.

