Từ Quảng Ninh đến An Giang chủ động ứng phó với vùng áp thấp

Ngày 21/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản số 5873/BNNMT-ĐĐ gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và bão.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay một vùng áp thấp hoạt động khu vực phía Đông Philippines. Hồi 13 giờ ngày 21/8, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 14,5-15,5 độ Vĩ Bắc, 126,5-127,5 độ Kinh Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc đi vào biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau tiếp tục mạnh lên thành bão di chuyển nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong 2-3 ngày tới.

Ngoài ra, từ ngày 25/8, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Để chủ động ứng phó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và bão; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống; theo dõi diễn biến thiên tai, rà soát, sẵn sàng phương án ứng phó mưa lớn.

Đồng thời, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)./.

Xuất hiện vùng áp thấp hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines Dự báo trong 24-36 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.